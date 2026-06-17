한기대, 10개 공공기관과 ‘중대재해 예방·안전관리 강화’ 맞손

세줄 요약 한기대가 경주 한국원자력환경공단에서 10개 공공기관과 안전보건 협약을 체결했다. 기관들은 안전관리 체계 강화와 중대재해 예방을 위해 정보와 노하우를 공유하고, 합동 교육과 정기 세미나를 운영하기로 했다. 한기대, 10개 공공기관과 안전보건 협약 체결

중대재해 예방 위한 정보·노하우 공유 추진

합동 교육·정기 세미나로 실무 역량 강화

이미지 확대 한기대 등 11개 공공기관 관계자들이 안전보건 분야 협력을 위한 업무협약(MOU) 후 기념촬영을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 한기대 등 11개 공공기관 관계자들이 안전보건 분야 협력을 위한 업무협약(MOU) 후 기념촬영을 하고 있다.

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한국기술교육대학교(총장 유길상)는 17일 경북 경주시 한국원자력환경공단에서 10개 공공기관과 함께 안전보건 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 각 기관의 안전관리 체계를 강화하고 중대재해 예방을 위해 마련됐다.협약에 참여한 기관은 한기대를 비롯해 한국가스기술공사, 한국조폐공사, 한국도로교통공단, 한국원자력환경공단, 우체국물류지원단, 한국석유관리원, 한국수목정원관리원, 울산항만공사, 국토안전관리원, 한국소방산업기술원 등 총 11개 기관이다.참여 기관들은 상호 기관 간 안전보건 정보와 노하우를 공유하고, 합동 교육과 정기 세미나를 운영하는 등 체계적인 상호 협력을 추진하기로 했다.협약 체결 후 안전보건 전담조직의 실무 역량을 높이기 위한 ‘안전보건 역량 강화 정기 세미나·워크숍’도 진행됐다.유길상 한기대 총장은 “중대재해처벌법 시행 이후 공공기관의 안전보건 책무가 한층 무거워져 기관 간 협력을 통한 역량 강화가 무엇보다 중요하다”며 “이번 협약과 세미나가 우수 안전관리 사례를 공유하고 자율적인 안전관리 문화를 확산하는 계기가 됐다”고 강조했다.