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한기대, 10개 공공기관과 ‘중대재해 예방·안전관리 강화’ 맞손

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-06-17 15:21
수정 2026-06-17 15:21
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세줄 요약
  • 한기대, 10개 공공기관과 안전보건 협약 체결
  • 중대재해 예방 위한 정보·노하우 공유 추진
  • 합동 교육·정기 세미나로 실무 역량 강화
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한기대 등 11개 공공기관 관계자들이 안전보건 분야 협력을 위한 업무협약(MOU) 후 기념촬영을 하고 있다.
한기대 등 11개 공공기관 관계자들이 안전보건 분야 협력을 위한 업무협약(MOU) 후 기념촬영을 하고 있다.


한국기술교육대학교(총장 유길상)는 17일 경북 경주시 한국원자력환경공단에서 10개 공공기관과 함께 안전보건 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 각 기관의 안전관리 체계를 강화하고 중대재해 예방을 위해 마련됐다.

협약에 참여한 기관은 한기대를 비롯해 한국가스기술공사, 한국조폐공사, 한국도로교통공단, 한국원자력환경공단, 우체국물류지원단, 한국석유관리원, 한국수목정원관리원, 울산항만공사, 국토안전관리원, 한국소방산업기술원 등 총 11개 기관이다.

참여 기관들은 상호 기관 간 안전보건 정보와 노하우를 공유하고, 합동 교육과 정기 세미나를 운영하는 등 체계적인 상호 협력을 추진하기로 했다.

협약 체결 후 안전보건 전담조직의 실무 역량을 높이기 위한 ‘안전보건 역량 강화 정기 세미나·워크숍’도 진행됐다.



유길상 한기대 총장은 “중대재해처벌법 시행 이후 공공기관의 안전보건 책무가 한층 무거워져 기관 간 협력을 통한 역량 강화가 무엇보다 중요하다”며 “이번 협약과 세미나가 우수 안전관리 사례를 공유하고 자율적인 안전관리 문화를 확산하는 계기가 됐다”고 강조했다.
천안 이종익 기자
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