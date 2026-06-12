단국대병원, 입체 정위 유방생검술 200례…“시술 시간 15~20분”

세줄 요약 단국대병원이 입체 정위 유방생검술 200례를 달성했다. 유방촬영술에서 발견된 미세석회화와 종괴를 3D로 확인한 뒤 진공 보조 바늘로 조직을 채취하는 검사다. 국소마취로 진행돼 부담이 적고, 시술은 15~20분 내외로 짧으며 당일 귀가가 가능하다. 입체 정위 유방생검술 200례 달성

국소마취·짧은 시술·당일 귀가 가능

3D 장비로 치밀유방 병변 정밀 확인

이미지 확대 단국대병원 유방암센터에서 입체정위 유방생검술이 시행되고 있다. 단국대병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 단국대병원 유방암센터에서 입체정위 유방생검술이 시행되고 있다. 단국대병원 제공

이미지 확대 12일 단국대병원 유방암센터에서 200례 달성 기념행사가 열리고 있다. 단국대병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 12일 단국대병원 유방암센터에서 200례 달성 기념행사가 열리고 있다. 단국대병원 제공

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단국대병원(병원장 김재일)이 입체 정위 유방생검술(Stereotactic Vacuum Assisted Breast Biopsy) 200례를 달성했다.단국대병원은 12일 유방암센터에서 200례 달성 기념행사를 개최했다. 입체 정위 유방생검술 200례 달성은 2025년 5월 100례를 돌파한 후 1년 만이다.이 시술은 유방촬영술에서 발견된 미세석회화나 종괴 등 조직검사가 필요한 병변의 위치를 3D 기술로 정확하게 확인한 뒤 진공 보조 생검용 바늘을 이용해 조직을 채취하는 검사법이다. 전신마취와 외과적 절제를 통한 생검과 달리 국소마취로 진행돼 마취 부담이 적다.피부 절개 범위가 바늘 두께 정도에 불과해 흉터가 거의 남지 않는다. 시술 시간도 15~20분 내외로 짧고 별도의 입원 없이 당일 귀가가 가능하다.시술에는 단국대병원이 2023년 도입한 GE사의 3D 디지털 유방촬영 장비인 ‘세노그라피 프리스티나(Senographe Pristina)’가 사용된다.이 장비는 CT 검사에 활용되는 차세대 반복 재구성 영상 구현 기법으로 유방 조직을 더욱 선명하고 입체적으로 구현한다. 유선 조직이 발달해 기존 2D 촬영으로는 가려지기 쉬운 한국 여성 특유의 치밀유방 내 미세석회화 종양이나 기타 병변까지 정확하게 찾아낼 수 있다.단국대병원 유방암센터는 외과 전문의 4명 전원이 입체 정위 유방생검술을 시행할 수 있는 진료체계를 갖춰 신속하고 전문적인 진료 서비스를 제공한다.김재일 단국대병원장은 “충남 유일의 상급종합병원으로서 첨단 의료기술과 전문 인력을 바탕으로 유방질환의 조기 발견과 정확한 진단을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.