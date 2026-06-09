‘당진 선병원’ 건립 본궤도…보건복지부 200병상 사전승인 통과

세줄 요약 충남 당진시가 가칭 ‘당진 선병원’ 건립을 위한 보건복지부 의료기관 개설 허가 사전승인을 받았다. 이번 승인으로 종합병원 설립에 필요한 200병상을 확보했고, 2030년 개원을 목표로 송산제2일반산단에 현대식 병원을 짓는 계획이 본격화됐다. 산단 특화 진료와 필수의료 확충도 함께 추진된다. 보건복지부 사전승인 통과, 200병상 확보

송산제2산단 내 2030년 개원 목표

산단 특화·필수의료 갖춘 종합병원 추진

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충남 당진시는 가칭 ‘당진 선병원’ 건립 사업이 보건복지부 의료기관 개설 허가 사전 승인을 받았다고 9일 밝혔다.보건복지부 사전 승인은 의료법에 따라 종합병원 개설 전 병상 신설 가능 여부를 판단하는 절차다. 이번 승인으로 당진시는 종합병원 설립에 필요한 200병상을 확보하게 됐다.당진 선병원 건립은 지난해 12월 현대제철이 영훈의료재단에 총 1110억 원의 기부금 출연을 의결하면서 본격화했다.병원은 당진시 송산면 유곡리 송산제2일반산업단지 내에 들어설 예정이다. 2030년 200병상 규모의 현대식 종합병원 건립을 목표로 한다.병원은 대규모 산단이 밀집한 지역 특성을 반영해 직업환경의학과와 산업의학과 등 산단 특화 진료 기능을 강화할 계획이다.이와 함께 지역응급의료기관, 심뇌혈관센터, 산부인과, 소아청소년과 등 필수 의료 분야도 함께 갖춰 지역 의료 공백 해소에 기여할 방침이다.시 보건소 관계자는 “기업의 대규모 투자와 의료재단의 전문성이 결합하는 만큼, 2030년 개원 목표에 맞춰 성공적으로 병원이 건립될 수 있도록 시 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.