“실시간 의료영상 공유”…단국대병원, 골든타임 지킨다

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세줄 요약 단국대병원이 충남권역외상센터와 함께 도내 11개 주요 의료기관과 비대면 협약을 맺고 응급전원환자 의료영상 공유 플랫폼 구축에 나섰다. CT·MRI 등 영상을 실시간으로 공유해 중증응급환자 상태를 빠르게 판단하고, 전원 전 중복검사와 수술 준비 시간을 줄이려는 목적이다. 충남 11개 의료기관과 영상 공유 협약 체결

중증응급·외상환자 실시간 전원체계 구축

중복검사 감소와 수술 준비시간 단축 기대

이미지 확대 충남 천안의 단국대병원 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안의 단국대병원 전경. 서울신문DB

이미지 확대 단국대병원 충남권역외상센터 의료진 수술 모습. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 단국대병원 충남권역외상센터 의료진 수술 모습. 서울신문DB

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충남권역책임의료기관인 단국대병원(병원장 김재일)이 충남도내 주요 의료기관들과 응급전원환자 의료영상 공유 플랫폼 구축에 나섰다. 중증응급과 외상환자 이송·전원 체계 강화 등이 목적이다.단국대병원은 충남권역외상센터와 함께 지난 4월부터 5월까지 여섯 차례에 걸쳐 도내 주요 의료기관과 비대면 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.이번 협약에는 충남지역 5개 지역 책임의료기관인 천안·공주·서산·홍성의료원과 백제종합병원을 비롯해 서산중앙병원, 당진종합병원, 예산명지병원, 예산종합병원, 아산충무병원, 보령아산병원 등 11개 지역 핵심 의료기관이 참여했다.협약에 따라 참여기관들은 중증응급 외상환자 발생 시 CT, MRI 등 주요 의료영상을 신속하고 안전하게 공유할 수 있는 협력체계를 구축한다.‘응급전원환자 의료영상 공유 플랫폼 구축사업’은 전원이 필요한 중증외상과 응급환자의 의료영상을 기관 간 실시간으로 공유할 수 있도록 지원하는 사업이다.이 사업은 환자 상태에 대한 신속한 중증도 평가와 적정 진료 연계를 가능하게 해 응급환자 치료의 연속성을 높일 것으로 기대된다.전원 전 의료영상 정보를 사전에 확인할 수 있어 중복검사를 줄이고 응급수술 및 치료 준비 시간을 단축하는 등 의료서비스의 질 향상에도 기여할 전망이다.김재일 단국대병원장은 “중증응급환자의 생명을 지키기 위해서는 권역책임의료기관과 지역의료기관 간 유기적인 협력체계가 필수적”이라며 “의료영상 공유 플랫폼 구축을 통해 환자 이송 단계부터 전문 치료까지 빈틈없는 연계체계를 마련하겠다”고 강조했다.