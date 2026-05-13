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호서대 학생들 “생명 존중 실천”…나이팅게일 선서

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-05-13 17:15
수정 2026-05-13 17:15
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세줄 요약
  • 제19회 나이팅게일 선서식 개최
  • 예비 간호사 65명, 생명 존중 다짐
  • 삼성서울병원 등서 임상실습 예정
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임상실습을 앞둔 호서대학교 예비 간호사 65명이 나이팅게일 선서를 하고 있다. 호서대 제공
임상실습을 앞둔 호서대학교 예비 간호사 65명이 나이팅게일 선서를 하고 있다. 호서대 제공


호서대학교(총장 강일구)는 제19회 나이팅게일 선서식을 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 선서식에는 임상실습을 앞둔 예비 간호사 65명이 참여했다.

학생들은 촛불의식과 함께 나이팅게일 선서문을 낭독하며 생명을 존중하는 간호 전문직의 책임과 소명을 다할 것을 다짐했다.

선서식을 마친 이들은 삼성서울병원, 건국대학교병원, 단국대학교병원 등에서 임상실습을 진행하며 전문 간호인으로서의 역량을 키워나갈 예정이다.

아산 이종익 기자
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