순천향대천안병원 연구팀, 위암 환자 ‘자가 증상관리 플랫폼’ 효용성 입증

세줄 요약 순천향대천안병원 연구팀이 위암 수술 환자용 디지털 증상관리 플랫폼 위케어를 개발해 전국 9개 의료기관에서 효용성을 검증했다. 환자가 역류, 식사불편감, 배변변화 등을 입력하면 식사조절과 운동법 등 맞춤 정보를 제공해 회복을 돕는 방식이다. 6개월 뒤 삶의 질과 만족도도 높게 나타났다. 위암 수술 후 회복용 디지털 플랫폼 개발

증상 입력 시 맞춤형 식사·운동 정보 제공

다기관 연구서 삶의 질·만족도 향상 확인

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순천향대학교 부속 천안병원 송금종 교수팀(위장관외과)이 최근 위암 수술 후 회복 관리를 위한 디지털 플랫폼 ‘위케어(WECARE)’를 개발해 효용성을 입증했다고 13일 밝혔다.위케어는 위암 환자가 수술 후 스마트폰에 △역류 △덤핑증후군 의심 증상 △식사불편감 △배변변화 △식사량 등을 직접 입력하면, 식사조절·음식선택·수분섭취·운동법 등 맞춤형 정보를 제공한다.연구팀은 위케어를 활용해 전국 9개 의료기관 참여를 통해 효용성과 임상적 활용성을 확인했다.연구팀에 따르면 분석결과 6개월 시점에서 플랫폼 사용군(85.3점)이 일반 진료군(83.8점) 보다 전체 삶의 질 점수가 높았다.플랫폼 사용 지속률도 86.7%로 높았고, 전체 82% 이상이 ‘만족 또는 매우 만족한다’고 응답했다.송 교수는 “위케어가 위암 수술 환자들의 회복을 돕고, 스스로 증상을 보다 잘 이해하고 관리할 수 있도록 지원하는 현실적인 방법이 될 수 있음을 연구를 통해 확인했다”고 말했다.연구 결과는 ‘위암 생존자를 위한 디지털 증상 관리 플랫폼(WECARE)의 다기관 파일럿 무작위 대조 시험’을 주제로 국제학술지 Cancers 최신 호에 게재됐다.