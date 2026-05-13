단국대병원, 사회적 고립자 자살 예방 기술 개발 나서

세줄 요약 단국대병원이 보건복지부 과제에 선정돼 사회적 고립자 자살 예방 기술 개발에 나섰다. BRIDGE 플랫폼으로 고립·은둔, 1인 가구 등 고위험군을 발굴하고 연계·개입·환류까지 잇는 통합 관리 체계를 마련한다. 단국대병원, 사회적 고립자 자살 예방 과제 선정

BRIDGE 플랫폼으로 발굴·연계·개입·환류 체계 구축

4개 권역 병원·AI·복지 실무자 협력 연구 추진

이미지 확대 단국대병원 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 단국대병원 전경. 서울신문DB

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단국대병원(병원장 김재일)은 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 주관하는 ‘사회적 고립자 특성 기반 맞춤형 지역사회 자살 예방 통합 기술 개발’ 과제에 선정됐다고 13일 밝혔다.정신건강의학과 이정재 교수가 진행하는 이 사업은 고립·은둔 및 1인 가구 등 사회적으로 고립된 자살 고위험군을 조기 발굴하고 맞춤형 위기 개입 프로그램 제공을 목표로 한다.연구팀은 ‘BRIDGE(Better Reach for Isolated Demographics ＆ Guided Engagement)’라는 통합 운영 플랫폼을 통해 ‘발굴→연계→개입→환류’의 전주기 사례 관리 체계를 구현한다.4년간 15억원의 연구비가 지원된다.연구 과제는 충남(단국대병원), 대전(충남대병원), 대구(대구가톨릭대병원), 경북(동국대경주병원)의 4개 권역에서 정신건강 전문의와 AI·데이터 과학자, 지역사회 복지 실무자가 함께 참여하는 학제 간 융합 연구팀으로 운영한다.이 교수는 “사회적 고립군은 기존 자살 예방 서비스의 사각지대에 놓여 있는 가장 취약한 집단”이라며 “AI와 지역사회 실무자가 협력하는 BRIDGE 플랫폼을 통해 위기에 처하기 전에 먼저 손을 내밀 수 있는 통합 관리 체계를 마련하겠다”고 말했다.