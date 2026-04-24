단국대병원 ‘피부암 모즈수술 1000례’… 충청권 처음

이미지 확대 피부암 모즈수술중인 단국대병원 의료진. 단국대병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 피부암 모즈수술중인 단국대병원 의료진. 단국대병원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

단국대병원(병원장 김재일)은 충청권 의료기관 처음으로 피부암 모즈수술 1000례를 달성했다고 24일 밝혔다.모즈수술은 피부암을 단계적으로 절제하면서 절제 조직을 즉시 현미경으로 확인해 암세포가 완전히 제거될 때까지 반복하는 고난도 정밀 수술이다.기존 절제술에 비해 재발률을 낮추고 정상 조직 손상을 최소화해 기능적·미용적 보존이 중요한 안면부 피부암 치료에서 표준 치료로 자리 잡고 있다.단국대병원은 박병철 교수를 중심으로 전공의와 전담 간호사로 구성된 ‘피부외과팀’을 구축해 협업 기반의 체계적인 수술 시스템을 운영하고 있다.팀 기반 진료는 수술 정확도와 환자 안전성을 동시에 높이며, 고위험 병변 및 재발성 피부암 치료의 경쟁력을 끌어올리는 핵심 요인으로 작용하고 있다.박 교수는 “모즈수술은 피부암의 완치율을 높이면서도 정상 조직을 최대한 보존할 수 있는 가장 정교한 치료법”이라며 “환자 개개인에게 최적화된 정밀 치료를 제공하고, 충청권 피부암 치료의 중심 역할을 더욱 강화하겠다”고 말했다.