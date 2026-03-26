호서대 연구팀, ‘나노항암제’ 자궁경부암 억제 효과 확인

이미지 확대 나노전달체가 항암효과를 높여 암세포 억제력을 향상시킨 결과. 호서대 제공 닫기 이미지 확대 보기 나노전달체가 항암효과를 높여 암세포 억제력을 향상시킨 결과. 호서대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호서대학교(총장 강일구)는 제약공학과 연구팀이 강북삼성병원, 벤처기업 유머스트알엔디와 공동 연구로 자궁경부암의 암세포를 효과적으로 사멸시키는 결과를 확보했다고 26일 밝혔다.자궁경부암은 주로 인유두종바이러스(HPV) 감염으로 발생하는 여성암이다.백신 접종과 조기 발견으로 예방과 치료가 가능하지만 암이 진행되거나 다른 부위로 전이되면 생존율이 크게 떨어지는 등 효과적인 치료제 개발이 필요한 질환으로 꼽힌다.호서대 연구팀은 소염진통제로 널리 쓰이는 이부프로펜(ibuprofen) 가운데 항염 작용이 뛰어난 ‘S-이부프로펜’에 주목했다.연구팀은 여기에 항암 효과가 알려진 후보물질 DK143을 결합하고, 생체적합성 고분자에 담아 암세포를 정밀하게 공격할 수 있는 나노입자 형태의 주사제를 개발했다.연구진은 해당 나노입자 주사제를 자궁경부암 세포에 투여한 결과 암세포 내부에서 활성산소가 증가하고 MAPK 신호전달경로가 활성화되면서 암세포를 효과적으로 사멸시키는 결과를 확보했다고 설명했다.윤명식 호서대 제약공학과 교수는 “전문 의료기관과 산업체와의 협업을 통해 새로운 항암물질 발굴과 평가가 성공적으로 이뤄져 기쁘다”며 “진행 예정인 비임상·임상시험에서도 시너지 효과가 나오길 기대한다”고 말했다.이 연구는 화학 분야 SCIE 국제학술지 ACS Omega에 게재됐다.