약값 증가율, 진료비 추월… 만성질환·복제약이 건보 재정 압박

건보 약품비 5.6% 늘어난 27.6조

항암제·고령화 관련이 40% 차지

복제약 가격은 OECD 평균 2배↑

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2026-03-24 14면

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약값 증가 속도가 진료비를 앞지르고 있다. 급격한 고령화로 만성질환 치료제 지출이 빠르게 늘고 있는 데다 복제약(제네릭) 가격마저 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 2배 넘게 높아 건강보험 재정 건전성을 압박하고 있다.국민건강보험공단이 23일 급여 의약품 지출 현황을 분석한 결과 2024년 건강보험 약품비(환자+공단 부담금)는 27조 6625억원으로 전년(26조 1966억원)보다 5.6% 급증했다. 반면 같은 기간 전체 진료비 증가율은 4.9%에 그쳐 약값 지출 증가 속도가 진료비보다 0.7%포인트 더 가파른 것으로 나타났다.문제는 이런 흐름이 일시적 현상이 아니라는 점이다. 항암제를 비롯해 고혈압·고지혈증·당뇨병 등 고령화와 밀접한 만성질환 치료제가 전체 약품비의 40.4%를 차지하며 지출을 끌어올리고 있다.국제 비교에서도 한국의 약값 비중은 높은 수준이다. 경상 의료비 중 의약품 지출 비중은 19.4%로 OECD 국가 중 7위이며, OECD 평균(14.4%)보다 5.0%포인트나 높다.이런 배경에는 지나치게 높은 복제약 가격이 자리하고 있다. 2024년 미국 랜드연구소 조사에 따르면 한국의 복제약 가격은 미국의 1.9배, OECD 평균의 2.17배 수준이다. 동일 성분 약을 우리 국민만 두 배 이상 내고 복용하고 있는 셈이다.정부가 13년 만에 약가제도 개편이란 칼을 빼 든 것도 이 때문이다. 신규 복제약 가격을 오리지널 대비 53.55%에서 40%대까지 낮추는 방안을 추진 중이지만, 매출 타격을 우려하는 제약업계의 반발이 거세다. 업계의 저항을 넘어 정책 실효성을 얼마나 확보하느냐가 향후 건강보험 재정의 지속 가능성을 가를 분수령이 될 전망이다.