경북 포항서도 24시간 화상치료…"포항성모병원에서 센터 운영"

방금 들어온 뉴스

경북 포항서도 24시간 화상치료…"포항성모병원에서 센터 운영"

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-03-09 16:36
수정 2026-03-09 16:36
경북 포항시청 전경. 포항시 제공
경북 포항시청 전경. 포항시 제공


경북 포항시가 지역 병원과 손을 잡고 24시간 화상치료에 나선다.

포항시는 지역 내 화상 전문 치료 인프라 부족으로 인한 시민 불편을 해소하고, 산업단지 내 대형 사고에 선제적으로 대응하기 위해 포항성모병원을 ‘24시간 화상치료센터’ 운영 사업자로 선정하고 본격적인 운영에 돌입했다고 9일 밝혔다.

포항을 포함한 경북 동해안권 지역은 화상 전문 의료기관이 없어 야간이나 휴일에 사고를 당한 환자들은 대구 등 다른 지역으로 원거리 이송을 가야 하는 불편을 겪었다. 특히 철강 및 이차전지 등 지역 주력 산업의 특성상 발생할 수 있는 특수 화재 사고와 대형 화재에 대비한 전문적인 대응 체계 구축은 지역 숙원 과제였다.

이에 시는 ‘24시간 화상치료센터 운영지원’ 공모를 실시해 풍부한 화상 진료 경험과 전문 인력을 갖춘 포항성모병원을 최종 사업자로 선정했다. 센터 가동으로 지역 내에서 응급처치부터 전문 수술, 입원 치료까지 이어지는 ‘원스톱(One-stop) 전문 의료 서비스’가 가능해졌다.

장상길 포항시장 권한대행은 “그동안 화상치료를 위해 타 지역으로 떠나야 했던 시민들의 고충을 덜 수 있게 돼 다행”이라며 “24시간 빈틈없는 필수 의료 안전망 구축으로 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항 김형엽 기자
