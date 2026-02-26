아산재단, 대학·대학원생 498명에 장학금 전달

2026-02-26 23면

아산사회복지재단은 25일 서울 송파구 서울아산병원 아산생명과학연구원 강당에서 2026년 장학증서 수여식을 열고 대학원생 88명, 대학생 410명 등 총 498명에게 39억 4000만원의 장학금을 전달했다.의생명과학 분야 대학원 장학생 78명(국내 47명·해외 31명)은 연 2000만~ 4000만원을, 보건의료정책 분야 대학원 장학생 10명은 연 1000만원을 지원받는다. 재단은 1977년 설립 이후 장학사업을 이어왔으며 지금까지 3만 7000여명에게 총 949억원을 지원했다.