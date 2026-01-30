AI 활용해 차세대 코로나 백신 만든다...질병청, 설계 기술 개발

검색

방금 들어온 뉴스

AI 활용해 차세대 코로나 백신 만든다...질병청, 설계 기술 개발

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-01-30 10:53
수정 2026-01-30 10:53
AI 활용해 항원 구조 예측
“향후 변이에 대응할 수 있어”

질병관리청. 연합뉴스
질병관리청. 연합뉴스


정부가 인공지능(AI)을 활용해 코로나19 변이에 보다 폭넓게 대응할 수 있는 차세대 코로나19 백신 설계 전략을 개발했다.

질병관리청과 국립보건연구원은 고려대 백신혁신센터와의 공동연구를 통해 여러 변이에서 공통으로 유지되는 유전자 서열을 분석하고 항원 구조를 안정적으로 설계했다고 30일 밝혔다.

현재 코로나19 백신에 사용되고 있는 항원은 구조를 안정화하기 위해 세포막과 결합하는 부분에 두 개의 변이가 형성되어있다. 문제는 새로운 코로나19 변이 바이러스가 계속 등장한다는 것이다. 기존 백신은 변이가 유행할 때마다 이에 맞춰 백신 항원을 재설계해야 했다.

연구진은 보다 폭넓은 변이에 대해 면역 반응을 유도할 수 있는 백신을 만들기 위해 공통적인 특징을 분석했다. 또한 AI를 활용해 항원 구조를 예측했다.

연구진이 이렇게 개발한 2가 메신저 리보핵산(mRNA) 백신을 동물모델에 적용한 결과, 여러 코로나19 변이에 대해 중화항체와 면역세포(T세포) 반응이 모두 증가했으며, 최근 유행한 변이에 대해서도 우수한 감염 억제 효과를 보였다.



질병청은 “인공지능을 활용해 백신 항원 자체를 구조적으로 더 안정적이고 효율적으로 설계함으로써 백신 항원의 효능을 더욱 향상시켰다”며 “향후 발생할 변이에 대응할 수 있는 백신 개발 가능성을 보여줬다”고 밝혔다.
세종 김우진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
