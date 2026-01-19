이미지 확대
노로 바이러스… 손 씻기로 예방해요
19일 광주시 북구청직장어린집에서 열린 겨울철 노로 바이러스 예방교실에서 북구보건소 직원들이 아이들에게 모니터를 통해 올바른 손 씻기 수칙을 알려 주고 있다. 노로 바이러스 감염증 환자는 최근 5년 새 영유아를 중심으로 최고 수준으로 발생하고 있다.
광주 북구 제공
2026-01-20 12면
