국산 코로나19 백신 개발, 임상 단계 진입

국산 코로나19 백신 개발, 임상 단계 진입

김우진 기자
김우진 기자
입력 2025-12-19 11:54
수정 2025-12-19 11:54
mRNA 백신 후보물질 제품화 목표
"향후 다양한 감염병에 활용 가능"

지난 10월 29일 광주 북구보건소 접종실에서 직원이 코로나19백신과 독감(인플루엔자) 백신 수량을 확인하고 있다. 광주 북구 제공
지난 10월 29일 광주 북구보건소 접종실에서 직원이 코로나19백신과 독감(인플루엔자) 백신 수량을 확인하고 있다. 광주 북구 제공


코로나19 등 팬데믹 대비 국산 메신저리보핵산(mRNA) 백신 개발이 임상 단계에 진입했다.

질병관리청 국립보건연구원은 '팬데믹 대비 mRNA 백신 개발 지원 사업' 과제수행기관인 GC녹십자가 코로나19 mRNA 백신 후보물질에 대한 임상 1상 시험에 착수한다고 19일 밝혔다. 전날 임상시험 계획을 식품의약품안전처로부터 승인받은 결과다.

이에 질병청은 코로나19 mRNA 백신 후보물질의 제품화를 목표로, 과제수행기관과 협력하여 건강한 사람을 대상으로 코로나19 백신 후보물질의 안전성을 검증할 계획이다. 정부는 지난 4월부터 mRNA 기술을 보유한 기관을 중심으로 비임상 과제 등을 지원하고 있다.

임승관 질병청장은 "mRNA 백신 개발 체계(플랫폼) 확보는 코로나19뿐만 아니라 향후 다양한 감염병과 암 백신, 희귀질환 치료제 등에 활용될 수 있다"며 "임상 1상 과제의 성공을 위해 다부처 협업 등 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

세종 김우진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
