단국대병원 이미정 교수, 아동학대 예방 공로 인정

단국대병원(병원장 김재일)은 소아청소년과 이미정 교수가 아동학대 예방에 기여한 공로를 인정받아 충청남도지사 표창을 받았다고 19일 밝혔다.이 교수는 충청남도 광역새싹지킴이병원 아동보호위원회 위원장으로서 의료지원, 아동학대 수사 협조 및 자문 등 아동학대 대응 과정 전반에서 전문성을 강화했다.아동보호위원회는 2023년부터 현재까지 아동학대 관련 50건의 의료지원 및 41건의 수사 및 조사에 대한 자문 역할을 진행했다.이 교수는 “의료 현장에서 아이들의 목소리에 가장 먼저 귀 기울이는 역할을 충실히 수행해 아이들이 안전하게 성장할 수 있는 지역사회 조성에 힘을 보태겠다”고 말했다.단국대병원은 2022년 1월 충남 아동학대 전담 의료기관(광역새싹지킴이병원)을 개소했다.아동보호위원회는 아동학대 사례를 발견한 경우 신속한 대응을 위해 소아와 청소년을 진료하는 관련 과 교수진, 간호사, 의료사회복지사 등으로 구성돼 활동하고 있으며, 학대 피해 아동을 위한 응급콜 체계도 구축해 24시간 응급 의료도 지원한다.