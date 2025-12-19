단국대병원 이미정 교수, 아동학대 예방 공로 인정

방금 들어온 뉴스

단국대병원 이미정 교수, 아동학대 예방 공로 인정

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-19 11:11
수정 2025-12-19 11:11
단국대병원 소아청소년과 이미정 교수. 병원 제공
단국대병원 소아청소년과 이미정 교수. 병원 제공


단국대병원(병원장 김재일)은 소아청소년과 이미정 교수가 아동학대 예방에 기여한 공로를 인정받아 충청남도지사 표창을 받았다고 19일 밝혔다.

이 교수는 충청남도 광역새싹지킴이병원 아동보호위원회 위원장으로서 의료지원, 아동학대 수사 협조 및 자문 등 아동학대 대응 과정 전반에서 전문성을 강화했다.

아동보호위원회는 2023년부터 현재까지 아동학대 관련 50건의 의료지원 및 41건의 수사 및 조사에 대한 자문 역할을 진행했다.

이 교수는 “의료 현장에서 아이들의 목소리에 가장 먼저 귀 기울이는 역할을 충실히 수행해 아이들이 안전하게 성장할 수 있는 지역사회 조성에 힘을 보태겠다”고 말했다.

단국대병원은 2022년 1월 충남 아동학대 전담 의료기관(광역새싹지킴이병원)을 개소했다.



아동보호위원회는 아동학대 사례를 발견한 경우 신속한 대응을 위해 소아와 청소년을 진료하는 관련 과 교수진, 간호사, 의료사회복지사 등으로 구성돼 활동하고 있으며, 학대 피해 아동을 위한 응급콜 체계도 구축해 24시간 응급 의료도 지원한다.
천안 이종익 기자
