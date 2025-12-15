전국 두 번째 ‘태안해양치유센터’…1월 12일 운영 시작

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전국 두 번째 ‘태안해양치유센터’…1월 12일 운영 시작

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-15 13:21
수정 2025-12-15 13:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
협력 제안 등 잇따라, 2개월 앞당겨 운영
군, 홈페이지 예약접수로 40% 할인
이미지 확대
2026년 1월 12일부터 운영을 앞둔 충남 ‘태안해양치유센터’ 전경. 군 제공
2026년 1월 12일부터 운영을 앞둔 충남 ‘태안해양치유센터’ 전경. 군 제공


“서해 경관과 함께 천연 해양 자원을 활용한 치유를 경험하세요.”

충남 태안군은 태안해양치유센터가 시범 운영을 거쳐 내년 1월 12일부터 공식 운영을 시작한다고 15일 밝혔다.

태안해양치유센터는 지난달 12일 남면 달산포 체육공원 일원 지하 1층·지상 2층 규모(연면적 8478㎡)로 준공했다.

전남 완도해양치유센터에 이어 전국에서 두 번째로 운영을 앞둔 이곳에서는 피트·소금·염지하수 등 태안이 보유한 천혜의 천연 해양 자원을 활용해 피부 미용과 근골격계 완화 등 해양 치유 전문 프로그램을 운영한다.

이미지 확대
2026년 1월 12일부터 운영을 앞둔 충남 ‘태안해양치유센터’ 전경. 군 제공
2026년 1월 12일부터 운영을 앞둔 충남 ‘태안해양치유센터’ 전경. 군 제공


센터 옥상에서는 서해 경관을 감상하며 해양 치유 프로그램도 이용할 수 있다.

군에 따르면 센터는 개관 후 한 달간 시범 운영 기간에 전국 40개 사회단체와 2000여 명이 시설을 관람했다. 정부 부처와 지방자치단체 등에서도 해양 치유 프로그램 연계 협력 제안 등이 이어지고 있다.

군은 애초 내년 3월부터 정식 운영을 계획했으나, 센터 이용 요청이 높아져 운영을 앞당겼다.

군 관계자는 “태안해양치유센터가 해양 치유 중심 공간으로 자리매김하고 만족도를 높이기 위해 노력하겠다”고 말했다.

군은 개관을 기념해 15일부터 홈페이지에서 예약 접수를 통해 이용료 40%를 할인한다.
태안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
태안해양치유센터 정식 운영 시작일은 언제인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로