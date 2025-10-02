‘충남권역 재활병원’ 착공했지만…내년 3월 개원 불투명

이미지 확대 충남 아산시 일원에 추진 중인 충남권역 재활병원 조감도. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 충남 아산시 일원에 추진 중인 충남권역 재활병원 조감도. 서울신문DB

우여곡절 끝에 7년만에 착공한 충남권역 재활병원 건립이 준공 예정을 넘기면서 내년 3월 개원도 불투명해졌다.4일 충남도와 아산시에 따르면 지난 2017년 권역별 재활병원 건립 사업 공모로 지역 장애인과 회복기 재활환자 일상 회복을 위한 ‘충남권역 재활병원’ 건립이 추진 중이다. 보건복지부 공모에 충남도와 아산시가 참여해 지난 2017년 선정됐다.아산시 용화동 산 45-1번지 일원에 전체면적 1만 1769㎡, 지하 1층, 지상 4층 150병상 규모다.하지만 270억원으로 산정됐다가 실시설계 과정에서 조달청 표준품셈 적용으로 사업비가 495억원으로 급증해 지난 2021년 행정안전부 중앙투자심사를 의뢰했다가 반려된 후 우여곡절 끝에 2023년 11월 착공했다.충남도와 아산시가 비용을 추가 부담하면서 2023년 시공사가 선정되는 등 본격적인 공사가 시작됐지만 사업 부지 내 유치권 다툼이 발생하면서 공사는 3달 동안 중단됐다.2026년 3월 개원을 목표로 공사가 진행 중이지만 속도가 더뎌 개원 시기를 장담할 수 없다.계획에 따르면 병원 준공일은 지난 28일로, 이미 예정된 기한을 초과했다.내년 3월 정식 개원도 예정했지만 공정률은 70% 수준에 불과하다 공사 기간 연장을 놓고 발주처와 시공사 간 의견 차이도 있어 분쟁으로 이어질 가능성도 있다.시공사 측은 내년 2월까지 공사 기간 연장을 요청했지만, 발주처 영서의료재단은 이를 반려했다.현재 공사 진행 정도를 고려하면 내년 3월 개원은 사실상 불가능한 것으로 보인다.도 관계자는 “발주처, 시공사와 해결 방안을 모색하고 있으며 도민들을 위해 예정대로 개원할 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 말했다.