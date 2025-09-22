[포토] 독감 예방접종 받는 아이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

22일부터 ‘2회 접종 대상’ 어린이의 인플루엔자(독감) 국가 예방접종이 시작된다.질병관리청은 생후 6개월∼만 9세 미만 어린이 가운데 출생 이후 아직 인플루엔자 예방접종을 받지 않았거나 1회만 접종받은 어린이는 이날부터 무료로 인플루엔자 국가 예방접종을 받을 수 있다고 밝혔다.주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관이나 보건소로 가면 된다. 관할 보건소나 ‘예방접종도우미’ 누리집에서 가까운 위탁의료기관을 확인할 수 있다.그 밖에 생후 6개월∼연 나이 13세 이하 어린이(2012년 1월 1일∼2025년 8월 31일 출생)와 임신부는 오는 29일부터 무료로 인플루엔자 예방접종을 받을 수 있다.연 나이 65세 이상 어르신(1960년 12월 31일 이전 출생) 예방접종은 내달 15일부터 연령대별로 차례로 시작된다.정부는 감염 시 중증화 위험이 큰 어린이와 임신부, 어르신을 대상으로 매년 한 차례 인플루엔자 무료 예방접종을 지원하고 있다.단 과거 접종력이 없거나 첫해에 1회만 접종받은 6개월 이상 9세 미만(생일 기준 만 나이) 어린이는 1개월 간격으로 2회 접종한 뒤 매년 1회 접종한다.예방접종을 하러 갈 때는 신분을 확인할 수 있는 서류를 지참해야 한다. 어린이는 주민등록등본이나 국민건강보험증, 임신부는 산모 수첩 등을 가져가면 된다.접종 후에는 20∼30분간 접종 기관에 머물며 이상 반응 여부를 관찰해야 한다. 특히 어린이의 보호자는 접종 전후 아이의 상태를 잘 살펴야 한다.