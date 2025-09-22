아산시, 예방·교육·진료 결합 ‘통합 구강건강’ 호응

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

예방·교육·진료를 결합한 충남 아산시 구강보건 정책이 호응을 얻고 있다.22일 아산시에 따르면 ‘저소득층 아동 치과 치료비 지원 사업’ 조례를 제정해 노인에게만 해당한 지원 대상을 아동·청소년으로까지 확대했다.조례를 통해 1인당 최대 100만원을 지원한다. 첫 시행부터 수요가 폭발해 예산 2000만원이 조기 소진됐다. 하반기 추경 예산 2000만원까지 확보해 지원을 이어가고 있다.‘임산부 구강보건 교육’은 다문화 가정으로 대상을 확장했다. 다문화 임산부에게는 무료 영유아 구강검진 제도를 안내해 구강건강 사각지대를 줄이고 있다.올해 신설된 ‘구강근기능 향상 노래교실’은 구강건강을 넘어 시민의 신체 건강과 정신 건강까지 아우른 전국 최초의 모델로 평가받는다.노래 부르기를 접목해 지루하지 않으면서도 구강 운동을 습관화하도록 했으며, 혈압·혈당 측정, 인지기능 검사, 영양(식단) 교육 등을 연계해 종합적 건강 증진도 함께 도모했다.프로그램 참여자 대상으로 조사 결과, 혀 압력은 평균 18.4kPa에서 24.1kPa로, 볼 압력도 13.8kPa에서 18.2kPa로 각각 향상됐다. 타액 분비량도 늘어나 구강 기능이 뚜렷하게 개선됐다.아산 시민의 전반적인 구강건강 수준도 긍정적으로 나타났다.2024년 지역사회건강조사’에 따르면 점심 식사 후 칫솔질 실천율은 72.9%로 전국(71.7%)과 충남(71.5%) 평균보다 높았다.65세 이상 어르신의 저작 불편 호소율은 27.2%로 전국(27.7%)·충남(28.4%)보다 낮았다.시 관계자는 “저소득층 노인 의치 보철 지원 사업은 기존 의치·보철 지원에서 나아가 보험 임플란트 2개까지 지원을 확대하고, ‘아동 치과 치료비 지원’도 더 많은 아이들이 혜택을 받을 수 있도록 예산을 증액할 예정”이라고 말했다.