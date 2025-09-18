시내버스서 쓰러진 시민, 운전기사가 심폐소생술로 살려

방금 들어온 뉴스

시내버스서 쓰러진 시민, 운전기사가 심폐소생술로 살려

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-18 11:08
수정 2025-09-18 11:08
이미지 확대
시내버스 안에서 쓰러진 승객, 버스 기사가 심폐소생술로 살려. 천안시 제공
시내버스 안에서 쓰러진 승객, 버스 기사가 심폐소생술로 살려. 천안시 제공


시내버스 안에서 의식을 잃고 쓰러진 70대 남성을 운전기사가 심폐소생술로 살려낸 사실이 뒤늦게 알려져 화제가 되고 있다.

18일 천안시에 따르면 지난 6일 오후 4시쯤 동남구 목천읍으로 운행 중이던 시내버스 안에서 손잡이를 잡고 있던 70대 남성이 의식을 잃고 바닥에 쓰러졌다.

버스를 운행 중이던 삼안여객 소속 승무원 최수일(57)씨는 즉시 차량을 멈추고 119에 신고 후 바로 승객에게 심폐소생술을 시행했다.

최 씨는 구급대 도착 전까지 환자 맥박과 호흡을 확인하며 심폐소생술을 실시했고, 현장에 도착한 구급대에 승객을 인계했다.

남성은 병원 이송 중 구급차 안에서 의식을 되찾았고 건강을 회복 중이다.



김석필 천안시장 권한대행은 “운수종사자 안전의식과 책임감을 잘 보여주는 모범사례”라며 “승무원 대상 응급처치와 안전교육 등을 강화해 신속하게 대응할 수 있도록 지원할 계획”이라고 말했다.
천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로