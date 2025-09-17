“병원에 예술적 생명력을” 단국대병원, 미술작품 기증받아

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

단국대병원(병원장 김재일)은 서양화가 변재희 작가 미술작품 기증식을 개최했다고 17일 밝혔다.변 교수는 ‘컬러 판타스마고리아(Color Phantasmagoria)’ 연작 5점과 ‘산토리니 아일랜드(Santorini Island)’ 연작 6점 등 11점을 단국대병원에 기증했다.기증 작품들 공통 주제는 ‘희망’이다. 작품들은 구름(희망)을 상징하는 추상 작품과 기억·시간·그리움·흔적 등을 담아냈다.변재희 교수는 “햇빛과 바람, 대기 감촉과 향기 등 자연을 모티프로 삼아 색채라는 마법 같은 도구로 따뜻한 위로와 희망을 전하고, 삶에 대한 긍정적인 에너지를 전달하고 싶었다”고 말했다.김재일 단국대병원장은 “예술이 환자들에게 치유의 힘이 되기를 바란다”며, “병원 공간이 따뜻한 회복의 장소로 거듭나기 위해 큰 힘이 될 것”이라고 감사의 뜻을 표했다.변 교수는 국내외에서 활발히 활동하는 서양화가로, 34회 개인전을 비롯해 다양한 아트페어와 국제전에 참여했으며, 현재 단국대학교 예술대학 교수로 재직 중이다.