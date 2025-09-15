거제 섬 펜션 이용객들 식중독 의심 증세…13명 병원 이송

거제 섬 펜션 이용객들 식중독 의심 증세…13명 병원 이송

이창언 기자
이창언 기자
입력 2025-09-15 17:43
수정 2025-09-15 17:43
보건환경연구원들이 식중독균 배양분리작업을 하고 있다. 연합뉴스
보건환경연구원들이 식중독균 배양분리작업을 하고 있다. 연합뉴스


경남 거제시 섬에 있는 한 펜션 이용객들이 집단 식중독 의심 증세를 보여 보건당국이 역학조사에 나섰다.

15일 거제시 등에 따르면 전날 거제 한 펜션에 머물던 13명이 복통과 설사, 구토 등 식중독 의심 증세를 호소하며 구급 이송을 요청했다.

이들은 당일 오전 3시쯤 어선을 이용해 육지로 이동한 뒤 병원으로 이송돼 치료받았다.

이들은 펜션이 운영하는 식당에서 지난 13일 회, 해산물 등으로 저뇩 식사를 했던 것으로 알려졌다. 당시 식당에서는 전국 각지에서 온 75명이 함께 식사한 것으로 파악됐다.

보건당국은 해당 펜션에서 검체를 채취해 경남도보건환경연구원에 검사를 의뢰했다.



거제시 관계자는 “펜션에서 먹은 음식 때문에 식중독 의심 증세를 호소하는 것인지는 아직 확인되지 않았다”며 “검사 결과가 나와봐야 한다”고 말했다.
거제 이창언 기자
