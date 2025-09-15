거제 섬 펜션 이용객들 식중독 의심 증세…13명 병원 이송

이미지 확대 보건환경연구원들이 식중독균 배양분리작업을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 보건환경연구원들이 식중독균 배양분리작업을 하고 있다. 연합뉴스

경남 거제시 섬에 있는 한 펜션 이용객들이 집단 식중독 의심 증세를 보여 보건당국이 역학조사에 나섰다.15일 거제시 등에 따르면 전날 거제 한 펜션에 머물던 13명이 복통과 설사, 구토 등 식중독 의심 증세를 호소하며 구급 이송을 요청했다.이들은 당일 오전 3시쯤 어선을 이용해 육지로 이동한 뒤 병원으로 이송돼 치료받았다.이들은 펜션이 운영하는 식당에서 지난 13일 회, 해산물 등으로 저뇩 식사를 했던 것으로 알려졌다. 당시 식당에서는 전국 각지에서 온 75명이 함께 식사한 것으로 파악됐다.보건당국은 해당 펜션에서 검체를 채취해 경남도보건환경연구원에 검사를 의뢰했다.거제시 관계자는 “펜션에서 먹은 음식 때문에 식중독 의심 증세를 호소하는 것인지는 아직 확인되지 않았다”며 “검사 결과가 나와봐야 한다”고 말했다.