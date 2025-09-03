단국대병원-오송첨단의료산업진흥재단, 바이오·의료 기술 교류

방금 들어온 뉴스

단국대병원-오송첨단의료산업진흥재단, 바이오·의료 기술 교류

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-09-03 14:19
수정 2025-09-03 14:19
이미지 확대
단국대병원과 오송첨단의료산업진흥재단이 업무협약 후 기념사진을 촬영하고 있다. 단국대병원 제공
단국대병원과 오송첨단의료산업진흥재단이 업무협약 후 기념사진을 촬영하고 있다. 단국대병원 제공


단국대병원(병원장 김재일)은 오송첨단의료산업진흥재단(KBIOHealth, 이사장 이명수)과 바이오·의료 분야 공동연구와 기술 교류 활성화 등을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

KBIOHealth는 보건복지부 산하 기관으로, 바이오의약품의 연구·개발·생산을 지원하기 위해 2010년에 설립됐다. ‘바이오 4.0’ 시대를 이끄는 국내 핵심 기관으로, 국내 바이오헬스 산업 글로벌 경쟁력 강화를 선도하고 있다.

협약 주요 내용은 △바이오·의료 분야 공동연구 및 기술 개발 △연구 인프라·자원 상호 공유 △전문 인력 교류·교육 프로그램 공동 운영 △연구개발 협력 및 인재 양성 등을 담고 있다.

김재일 병원장은 “이번 협약을 계기로 신약 개발과 첨단 치료법 적용을 통해 국내외 바이오·의료산업 발전에 기여하고, 국민 건강 증진에도 이바지할 수 있기를 기대한다”고 강조했다.

이명수 이사장은 “양 기관의 연구 역량과 인프라를 전략적으로 연계해 바이오·의료 기술 경쟁력을 높이고, 산업 생태계를 고도화하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.
천안 이종익 기자
