단국대병원 “유방암 예방, 희망과 응원을”

단국대병원 “유방암 예방, 희망과 응원을”

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-08-22 09:02
수정 2025-08-22 09:02
단국대병원(병원장 김재일)은 오는 9월30일까지 유방암 환우 응원과 암 예방 및 조기 검진 중요성을 알리기 위한 ‘시원한 여름 이벤트’를 개최한다고 21일 밝혔다.

단국대병원 유방암센터와 충남지역 암센터, 충남권역암생존자통합지지센터가 함께 하는 이번 행사는 유방암 환자와 병원을 찾는 내원객 누구나 자유롭게 참여할 수 있는 체험형 캠페인이다.

현장에서는 유방암 환우와 가족을 위한 ‘응원 나무’를 통해 응원 메시지를 직접 작성해 부착할 수 있다.

충남권역암생존자통합지지센터 카카오톡 채널을 추가하고 퀴즈에 참여하는 이벤트도 함께 진행한다.

유방암센터에서는 암 생존자 프로그램에 대한 안내 및 신규 암 생존자 모집, 의료진과 함께하는 1대 1 건강상담 등 진행한다.



장명철 충남지역암센터장은 “이번 캠페인이 암 예방과 조기 검진 중요성을 알릴 수 있는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
천안 이종익 기자
