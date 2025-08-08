사별한 후 20년 혼자 살았는데… 85세 할머니 HIV 감염 미스터리

남편 사망 후 시골서 혼자 거주

수술 등 이력 없어… 감염원 의문



의료진 “고령자 HIV 검사 필요”

시술 등 통해 수년 전 감염 추정

2025-08-08 10면

시골 마을에 혼자 사는 80대 여성이 ‘인간면역결핍바이러스’(HIV) 감염 판정을 받은 것으로 확인됐다. HIV는 후천성면역결핍증후군(AIDS·에이즈)을 일으키는 바이러스다. 80세 이후 HIV 진단 사례가 드문데다 남편과 사별한 지 20여년이 지났고 수술·입원 이력도 없어 감염 경로가 미스터리로 남아 있다.7일 국민건강보험공단 일산병원이 국제학술지 ‘임상 사례 보고서’(Clinicalcase reports)에 발표한 내용에 따르면 A(85)씨는 지난해 항암 치료를 받기 위해 일산병원에서 혈액검사를 하던 중 HIV 양성 판정을 받았다.A씨는 20여년 전 남편이 심장 질환으로 사망한 후 시골에서 줄곧 홀로 살아왔다. 이후 성관계는 없었다는게 A씨의 설명이다. 수혈, 주사 약물 사용, 침술, 문신 경험도 없었다. 감염될 만한 상황에 노출된 적은 없었다는 뜻이다. A씨 남편도 심장 질환으로 대학병원에 입원해 있는 동안 시술과 검사를 여러 번 받았지만, HIV 진단을 받진 않았다.의료진은 수년 전에 감염이 이뤄졌을 것으로 추정했다. 혈액 내 면역세포(CD4) 수가 적고, 바이러스 농도가 높기 때문이다. 의료진은 A씨와 가족들과의 문답만으로는 확인되지 않는 시술 경험이나 수혈, 성관계 등의 가능성이 있다고 본다.다만 의료진은 감염 경로보다 고령자에 대한 HIV 진단이 부재한 현실에 주목해야 한다고 지적했다. 대부분의 HIV 검사는 13~64세 사이의 연령을 중심으로 이뤄진다. 의료진은 “고령자의 성생활을 배제하거나 HIV를 노인의 질환으로 보지 않는 편견이 진단 지연의 큰 요인이 될 수 있다”면서 “사회적 고립과 낮은 건강정보 이해력도 진단이 늦어지는데 복합적으로 작용한 것으로 보인다”고 분석했다A씨는 현재 일산병원에 다니며 치료하고 있다. 질병관리청 관계자는 “최근까지 질병청의 진료비 지원 사업을 통해 도움을 받고 있다. HIV 진단받은 뒤부터 병원에 꾸준히 다니고 있다”고 설명했다.