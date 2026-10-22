박수현 지사 “충남 성장동력 확보 절실”

세줄 요약 박수현 충남지사가 지방시대위원회를 방문해 충남혁신도시 활성화와 지역균형발전을 위한 현안을 건의했다. 2차 공공기관 이전, 발전공기업 통합본사 유치, 국립치의학연구원 천안 선정, 북부권 상급종합병원 추가 지정 등을 요청했다. 지방시대위원회 방문, 충남 현안 지원 요청

2차 공공기관 이전·통합본사 유치 건의

석탄화력 폐지 대응, 성장동력 확보 강조

이미지 확대 박수현 충남지사가 22일 대통령직속 지방시대위원회를 방문해 박정현 위원장에게 지역균형발전과 미래 성장동력 확보를 위한 주요 현안을 설명하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남지사가 22일 대통령직속 지방시대위원회를 방문해 박정현 위원장에게 지역균형발전과 미래 성장동력 확보를 위한 주요 현안을 설명하고 있다. 도 제공

이미지 확대 박수현 충남지사(오른쪽)가 22일 대통령직속 지방시대위원회를 방문해 박정현 위원장에게 지역균형발전과 미래 성장동력 확보를 위한 주요 현안을 전달하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남지사(오른쪽)가 22일 대통령직속 지방시대위원회를 방문해 박정현 위원장에게 지역균형발전과 미래 성장동력 확보를 위한 주요 현안을 전달하고 있다. 도 제공

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박수현 충남지사가 정부에 2차 이전 공공기관 충남혁신도시 유치 등 지역 현안 해결에 적극적 관심과 지원을 요청했다.박 지사는 22일 대통령직속 지방시대위원회를 방문해 박정현 위원장과 면담하고, 지역균형발전과 미래 성장동력 확보를 위한 주요 현안을 설명했다.이날 주요 건의사항은 △2차 공공기관 이전을 통한 충남혁신도시 활성화 △발전공기업 통합본사 충남 유치 △국립치의학연구원 설립 후보지 천안 선정 △충남 북부권 상급종합병원 추가 지정 △충청광역연합 특별법 제정 및 제도 개선 등이다.충남으로의 2차 공공기관 이전은 충남혁신도시의 실질적인 발전과 지역균형발전을 위한 핵심과제다.박 지사는 “충남혁신도시는 2020년 10월 지정됐지만, 현재까지 이전 공공기관이 없는 상황”이라며 “지역 산업과 연계한 맞춤형 공공기관 이전이 조속히 추진돼야 한다”고 강조했다.이전 기관으로는 충남의 산업 여건과 지역별 특성을 고려해 기후·에너지·환경과 경제·산업, 국방, 문화·체육·관광 등 4개 기능군 중심으로 50개 공공기관이다.충남이 제시하는 ‘기후·에너지·환경’ 기능군은 한국환경공단 등 기후환경 분야 10개와 한국에너지기술평가원 등 에너지전환 분야 5개 기관이다.경제산업 분야는 국가제조업 경쟁력을 높이는 산업 혁신 중심지로 발돋움하기 위한 중소기업은행과 한국과학기술연구원 등이다.국방 분야는 군 핵심 기반이 집적된 논산·계룡에 한국국방연구원(KIDA) 등 관련 기관을 전략적으로 배치해 충남을 국방 연구·산업의 핵심 거점으로 육성한다는 구상이다.문화체육관광 분야에서는 한국방송공사, 국민체육진흥공단 등이다.박 지사는 “석탄화력발전소 폐지에 따른 지역경제 위축과 산업 전환 대응을 위해 기후·에너지·환경 분야 공공기관을 우선 이전해야 한다”며 “새 성장동력 확보를 위해 정부의 정책적 배려가 필요하다”고 설명했다.이어 “‘석탄화력발전소 노동자 및 폐지지역 지원 특별법’에 따라 폐지지역의 무탄소발전 전환이 국가 의무로 규정돼 있다”며 “2038년까지 석탄화력발전소 22기가 폐지될 예정인 충남에 통합본사가 들어서면 이러한 정의로운 전환 정책을 현장에서 효과적으로 이행할 수 있다”고 건의했다.그러면서 “2차 공공기관 이전을 통한 충남혁신도시 활성화와 발전공기업 통합본사 유치는 충남의 미래 성장 기반을 마련하는 동시에 국가균형성장을 실현하기 위한 중요한 과제”라며 “지역의 산업 기반과 특성을 살린 공공기관 이전과 에너지산업 전환 지원이 함께 이뤄져야 한다”고 강조했다.