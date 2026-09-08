박수현 충남지사 “안면도 관광지, 연내 결단”

세줄 요약 박수현 충남지사가 태안 안면도 관광지 개발이 올해 안에 정부 지역 활성화 투자 펀드에 선정되지 않으면 새 방향을 내놓겠다고 했다. 1지구는 공공 중심, 2지구는 복합레저관광으로 재설계하고 3·4지구도 보완해 재도전하겠다고 밝혔다. 안면도 관광지 개발, 연내 결단 예고

1지구 공공 중심, 2지구 복합레저 재설계

에너지 수도 비전과 특별법 후속 강조

이미지 확대 박수현 충남지사가 8일 태안군을 방문해 도민과 소통하며 태안 발전 방안을 설명하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남지사가 8일 태안군을 방문해 도민과 소통하며 태안 발전 방안을 설명하고 있다. 도 제공

이미지 확대 8일 ‘태안군에 ‘민선 9기 충남지사 태안군민과의 대화’가 열리고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 8일 ‘태안군에 ‘민선 9기 충남지사 태안군민과의 대화’가 열리고 있다. 도 제공

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박수현 충남지사가 태안군 안면도 관광지 개발이 올해 안에 정부의 지역 활성화 투자 펀드 대상 사업에 선정되지 않으면 ‘새로운 방향을 제시하겠다’고 단언했다.박 지사는 8일 ‘충남통(通)행’ 두 번째 일정으로 태안문화예술회관에서 ‘민선 9기 충남지사 태안군민과의 대화’를 진행했다.그는 태안의 현안인 안면도 관광지 개발과 관련해 “1지구는 꽃박람회나 지방정원 등 도와 군이 함께 책임지는 공공의 방식을 강화하는 방향으로 확실히 정하고, 연수원지구인 2지구는 다시 설계해 복합레저관광 방향으로 새롭게 잡고 있다”고 설명했다.이어 “3·4지구는 심사 과정의 제기된 사항을 보완·보강하고 새 방향을 마련해 정부의 지역 활성화 투자 펀드에 다시 도전하겠다”며 “안 된다면 연말 안에 결단하고, 새 방안을 제시하겠다”고 강조했다.박 지사는 발전공기업 통합본사 충남 유치와 관련해 석탄화력발전소로 인한 그동안 피해 보상을 넘어 ‘대한민국 에너지 수도’라는 비전으로 정부를 설득해 나아가야 한다고 설명했다.그는 “석탄화력발전소가 폐지되면 해상풍력과 재생에너지, 수소 등 대체 에너지를 통해 대한민국 에너지 수도가 되겠다는 비전과 자신감을 갖고 정부를 설득해야 한다”며 “이와 함께 석탄화력발전소 폐지 지역 특별법 후속 조치에도 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.도가 하위법령에 담아줄 것을 요청하고 있는 사항은 △지자체 요구 대체 산업 명시 △폐지 계획 수립 시 관할 지자체 사전 협의 및 공청회 의무화 △폐지 지역 국고보조율 산정 시 ‘지방우대지수’ 가중 적용 △지역전환협의체 구성·운영 세부 사항 광역 조례 위임 △기후부 권한 위임 범위 관련 지자체 의견 반영 △폐지지역 지원 재원 명확화(별도계정 설치 등) 등이다.박 지사는 “6개 사항에 태안의 살길과 미래가 있다”며 “특별법 토대로 태안과 충남 서해안이 한국의 에너지 수도가 되는 꿈을 반드시 이룰 수 있도록 사람이 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다”고 했다.