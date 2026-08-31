김기재 시장 ‘AX 선도도시 당진’ 선포 …“대한민국 AX 대전환 이끌겠다”

세줄 요약 당진시가 ‘AX 선도도시 당진’ 비전을 선포하고 안전·산업·행정 3대 분야의 인공지능 전환을 본격 추진했다. AI 통합관제센터, 지능형 교통체계, AI 데이터센터 메가특구, AI 시민비서 등 7대 선도사업으로 도시 전반을 혁신하겠다는 구상이다. AX 선도도시 당진 비전 공식 선포

안전·산업·행정 3대 AX 추진 발표

AI 통합관제센터 등 7대 사업 제시

이미지 확대 김기재 당진시장이 ‘AX 선도도시 당진’ 비전 선포식에서 7대 중점사업을 설명하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김기재 당진시장이 ‘AX 선도도시 당진’ 비전 선포식에서 7대 중점사업을 설명하고 있다. 시 제공

이미지 확대 김기재 당진시장이 31일 ‘AX 선도도시 당진’ 비전을 선포하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김기재 당진시장이 31일 ‘AX 선도도시 당진’ 비전을 선포하고 있다. 시 제공

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충남 당진시가 인공지능 전환(AX, Transformation)을 통해 도시 안전과 산업, 행정 전반을 혁신하기 위한 ‘AX 선도도시 당진’ 비전을 31일 공식 선포했다.김기재 당진시장은 이날 ‘AX 선도도시 당진’ 비전 선포식을 열고 도시 전반의 AX 전환을 추진하겠다는 의지를 밝혔다.시는 일부 행정이나 산업 분야에 AI 기술을 도입하는 수준을 넘어 도시 전반을 인공지능 중심으로 전환한다는 구상이다.‘대한민국 AX 대전환, 당진시가 합니다’를 주제로 한 비전은 안전·산업·행정 AX를 3대 추진축으로 설정했다.중점 사업은 △AI 통합관제센터 구축 △지능형 교통체계 구축 △AI 데이터센터 메가특구 조성 △농어업·제조 AX △AI 스타트업 육성 및 소상공인 지원 △AI 시민비서 △AI 행정주무관 등 7대 선도사업이다.안전 AX 분야에서는 기상·하천·교통·방범 CCTV와 각종 센서 정보를 연계한 ‘AI 통합관제센터’를 구축한다. AI가 정보를 실시간으로 분석해 위험 징후와 사고 가능성을 사전에 파악해 위험을 예측하고 선제적으로 대응하는 안전관리 체계로 전환할 계획이다.산업 AX 분야에서는 AI 데이터센터 메가 특구 중심으로 미래 첨단산업 생태계를 조성한다. 1GW 규모의 AI 데이터센터 사업 등을 기반으로 AX 산학혁신파크 등을 연계해 전문인력 양성과 관련 기업 유치에 나선다.행정 AX 분야에서는 시민 편의와 행정 효율을 동시에 높인다. ‘AI 시민비서’를 구축해 출생·육아·교육·취업·노후 등 시민의 생애주기와 상황에 맞는 행정서비스를 제공한다. 공직 내부에는 ‘AI 행정주무관’을 도입해 법령·정책자료 검색, 회의자료 작성 등 반복 업무를 지원한다.김기재 당진시장은 “AX는 단순히 새로운 기술을 도입하는 것이 아닌 시민의 삶을 더 안전하고 편리하게 만들고, 지역 산업의 경쟁력을 높이는 당진의 미래 전략”이라고 설명했다.이어 “7대 선도사업을 속도감 있게 추진해 당진을 대한민국 AX 대전환을 이끄는 대표 도시로 만들어 가겠다”고 강조했다.