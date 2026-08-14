광복절 연휴 경남에 최대 150㎜ 비 예보…극심한 가뭄 해소 기대

기상청, 15~16일 50~100㎜ 예보

남해안·지리산 150㎜ 이상 내릴 수도

경남 농업용 저수율 32.2%까지 떨어져

전국 소방 물탱크차 급수 지원 계속

이미지 확대 경남지역 예상 강수지역 분포도. 노란색은 소나기, 녹색은 비. 2026.8.14. 기상청 제공 닫기 이미지 확대 보기 경남지역 예상 강수지역 분포도. 노란색은 소나기, 녹색은 비. 2026.8.14. 기상청 제공

이미지 확대 소방대원들이 경남 함안에서 가뭄 대응 급수 지원 활동을 이어가고 있다. 2026.8.14. 경남소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 소방대원들이 경남 함안에서 가뭄 대응 급수 지원 활동을 이어가고 있다. 2026.8.14. 경남소방본부 제공

세줄 요약 광복절 연휴 부산·울산·경남에 15~17일 비가 예보됐다. 경남 남해안과 지리산 부근에는 최대 150㎜ 이상이 예상돼 가뭄 해소 기대가 커진다. 다만 시간당 30~50㎜의 강한 비와 돌풍, 천둥·번개가 동반될 수 있어 주의가 필요하다. 광복절 연휴 경남에 최대 150㎜ 비 예보

남해안·지리산 부근 강한 비와 호우 가능성

장기 가뭄 해소 기대 속 안전 주의 당부

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극심한 가뭄으로 국가소방동원령까지 발령된 경남지역에 광복절 연휴 기간 제법 많은 비가 내릴 것으로 예보되면서 가뭄 해소에 대한 기대가 커지고 있다.14일 기상청에 따르면 15일 오후부터 17일까지 부산·울산·경남에 비가 내릴 전망이다. 특히 16일에는 경남 남해안과 지리산 부근을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내릴 가능성이 있다.15~16일 예상 강수량은 부산·울산·경남 50~100㎜다. 경남 남해안과 지리산 부근에는 150㎜ 이상의 비가 내리는 곳도 있을 것으로 예보됐다.16일 경남 남해안과 지리산 부근에는 오후 시간당 30~50㎜의 강한 비가 집중될 가능성이 있으며, 오전과 밤에도 시간당 20~30㎜의 비가 내릴 수 있다. 부산과 울산, 그 밖의 경남지역에도 16일 오전부터 밤사이 시간당 20~30㎜의 강한 비가 올 것으로 예상된다.기상청은 강한 비와 함께 돌풍과 천둥·번개가 나타날 수 있고, 호우특보가 발표될 가능성도 있다며 각별한 주의를 당부했다.기상청 관계자는 “비가 내리는 지역에서는 짧은 시간 강한 비로 계곡과 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있다”며 “야영이나 하천변·지하차도 출입을 자제하고 최신 기상정보를 확인해 달라”고 밝혔다.이번 비가 장기간 이어진 가뭄에 어느 정도 도움이 될지 주목된다.경남에서는 최근 비가 거의 내리지 않으면서 농업용수 부족이 심각해졌고, 소방당국이 전국에서 물탱크차를 동원해 농업용수 공급에 나선 상황이다.경남도에 따르면 14일 기준 도내 18개 시·군 평균 농업용수 저수율은 32.2%로 평년 70.6%의 45.6% 수준까지 떨어졌다.가뭄 피해 농경지도 계속 늘고 있다. 도는 벼를 비롯해 단감·배·사과 등 과수와 콩·깨·고추 등 밭작물을 중심으로 2762㏊에서 고사와 잎마름, 열과 등 가뭄 피해가 발생한 것으로 파악했다. 하루 전 집계된 2400㏊보다 362㏊ 증가한 규모다.시·군별 농업용수 가뭄 단계도 심각한 수준이다. 밀양·거제·함안·의령·창녕 등 5곳은 ‘심각’, 창원·진주·통영·김해·양산·고성·하동·산청·합천 등 9곳은 ‘경계’ 단계다. 사천·남해·거창은 ‘주의’, 함양은 ‘관심’ 단계로 경남 18개 시·군 모두 가뭄 단계에 들어가 있다.앞서 지난 13일에는 양산에서 오후 3시부터 6시 사이 2.9㎜의 비가 내렸지만 가뭄 해소에는 역부족이었다.가뭄이 장기화하면서 정부는 지난 11일 오후 8시 국가소방동원령을 발령했다. 전국 16개 시·도 소방본부에서 물탱크차 200대와 소방인력 400명이 경남에 집결했고, 이틀간 1만 2445t의 물을 농업용수 등으로 공급했다.경남·창원소방본부 소속 물탱크차도 793회에 걸쳐 6569t을 지원했다.애초 13일 오후 6시 해제 예정이었던 국가소방동원령은 해제 기한을 정하지 않은 채 연장됐다. 현재 농업용수 가뭄 ‘심각’ 단계인 밀양·거제·함안·의령·창녕 등 5개 시·군에는 12개 시·도의 물탱크차 100대가 투입돼 있다. 여기에 경남·창원소방본부 소속 차량 59대도 추가로 급수 지원에 나섰다.이번 비가 가뭄을 단번에 해소할 수 있을지는 강수량과 강수 분포에 달려 있다.앞서 경남도는 가뭄 해소에 200㎜ 안팎의 비가 필요할 것으로 보고 가뭄재난안전대책본부를 가동했다. 8월 말까지 비가 내리지 않는 상황을 가정해 저수율이 낮은 170개 저수지에 비상급수 대책을 마련하고 84곳에서는 양수저류·직접급수 등에 돌입했다. 또 정부가 내려보낸 재난관리기금 등을 활용해 농업용수 확보, 농작물 피해 예방을 추진 중이다.한편 연휴를 앞두고 다소 누그러졌던 폭염이 다시 기승을 부리면서 온열질환 등도 주의가 요구된다. 14일 양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 합천중부, 산청북부, 합천남부에 폭염주의보가 내려져 있다.