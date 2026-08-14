울산 모기에서 일본뇌염 바이러스 확인…2023년 감시 이후 처음

중구·울주군 채집 모기서 2건 검출

보건당국, 모기 유충 서식지 방역 강화

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세줄 요약 울산시보건환경연구원이 지난 7월 넷째 주 채집한 모기를 검사한 결과 중구 공원과 울주군 축사에서 일본뇌염 바이러스 유전자 2건을 확인했다. 2023년 감시 사업 이후 첫 검출로, 관할 지자체와 보건소에 통보하고 주변 유충 서식지 방역과 소독을 요청했다. 연구원은 야외 활동 시 모기 물림 예방 수칙 준수를 당부했다. 울산 채집 모기서 일본뇌염 바이러스 첫 검출

중구 공원·울주군 축사서 유전자 2건 확인

지자체 통보와 방역·소독, 예방수칙 당부

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울산에서 채집된 모기에서 일본뇌염 바이러스 유전자가 확인됐다.울산시보건환경연구원은 지난 7월 넷째 주 중구 공원과 울주군 축사 등에서 채집한 모기를 검사한 결과 일본뇌염 바이러스 유전자 2건을 검출했다고 14일 밝혔다.연구원은 채집한 모기를 대상으로 일본뇌염을 비롯해 뎅기열, 지카바이러스, 황열, 웨스트나일열, 치쿤구니야열 등 6종의 병원체 감염 여부를 검사했다.검사 결과 중구 공원 일대에서 채집한 동양집모기 1건과 울주군 축사에서 채집한 빨간집모기 1건에서 각각 일본뇌염 바이러스 유전자가 확인됐다.울산에서 모기 감시 사업을 시작한 2023년 이후 채집 모기에서 일본뇌염 바이러스가 검출된 것은 이번이 처음이다.연구원은 바이러스 검출 사실을 관할 지자체와 보건소 등에 통보하고 해당 지역과 주변 모기 유충 서식지에 대한 방역과 소독을 요청했다.앞서 질병관리청은 지난 6월 17일 대구에서 채집한 빨간집모기에서 일본뇌염 바이러스가 검출되자 전국에 일본뇌염 경보를 발령했다.연구원 관계자는 “야외 활동이나 야간 체육 활동을 할 때 모기에게 물리지 않도록 각별히 주의해야 한다”며 “밝은색 긴 옷을 입고 모기 기피제를 올바르게 사용하며 방충망을 점검하고 집 주변 고인 물을 제거하는 등 예방 수칙을 지켜달라”고 말했다.