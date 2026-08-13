“논밭에 물을”…전국 소방차·육해공군까지 경남 가뭄 총출동

345대 투입해 농업용수 중심 공급

가뭄 심각한 밀양에 최대 투입

경남 전 시·군 가뭄 단계 진입

농경지 피해 2400㏊로 확대

이미지 확대 국가소방동원령에 따른 경남 가뭄 급수 지원 이틀째인 13일 오후 경기 광주소방서 능평119안전센터 소속 소방관이 낙동강에서 취수한 물을 바싹 마른 밀양시 덕동1호 소류지에 채우고 있다. 2026.8.13. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국가소방동원령에 따른 경남 가뭄 급수 지원 이틀째인 13일 오후 경기 광주소방서 능평119안전센터 소속 소방관이 낙동강에서 취수한 물을 바싹 마른 밀양시 덕동1호 소류지에 채우고 있다. 2026.8.13. 연합뉴스

이미지 확대 육군 제39보병사단 공병·화생방대대 소속 장병이 13일 오전 경남 함안군 칠원읍 운곡리 한 농가에서 농수로에 물을 채우고 있다. 39사단의 이번 대민 지원은 경남도와 공조해 진행한 것으로 군부대는 이날 대민 지원을 시작으로 가뭄 피해가 끝날 때까지 지역 농가 등을 돕는다는 계획이다. 2026.8.13. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 육군 제39보병사단 공병·화생방대대 소속 장병이 13일 오전 경남 함안군 칠원읍 운곡리 한 농가에서 농수로에 물을 채우고 있다. 39사단의 이번 대민 지원은 경남도와 공조해 진행한 것으로 군부대는 이날 대민 지원을 시작으로 가뭄 피해가 끝날 때까지 지역 농가 등을 돕는다는 계획이다. 2026.8.13. 연합뉴스

세줄 요약 경남의 극심한 가뭄이 이어지며 전국 16개 소방본부 물탱크차 200대와 육·해·공군, 민간 차량까지 투입돼 농업용수와 생활용수를 공급했다. 그러나 저수지는 계속 말라 18개 시·군 모두 가뭄 단계에 들어섰고, 평균 저수율은 평년의 절반 수준으로 떨어졌다. 전국 소방차·군 차량 경남 가뭄 급수 총동원

18개 시·군 전역 가뭄 단계 진입, 저수율 급락

농작물 피해 확산 속 광복절 연휴 비 예보 주목

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극심한 가뭄이 이어지는 경남에 전국 소방 물탱크차 200대를 비롯해 산림청과 육·해·공군 차량까지 총출동해 농업용수 공급에 나섰다.다만 농업용수 공급은 저수지가 아닌 논밭에 직접 물을 공급하는 형태여서 저수율은 계속 떨어지는 상황이다. 도내 전 시·군이 가뭄 단계에 들어서고 저수율도 평년의 절반 수준으로 떨어지는 등 가뭄 상황은 갈수록 악화하고 있다.13일 경남소방본부 등에 따르면 국가소방동원령에 따라 전국 16개 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방인력 400여명이 전날에 이어 이날도 경남 가뭄 현장에 투입됐다. 경남·창원소방본부 차량 59대도 급수 지원에 나섰다.육군 제39보병사단, 민간 등도 차량을 지원하면서 이날 경남 가뭄 현장에 투입된 차량은 모두 345대로 늘었다.차량은 경남도와 시·군 요청에 따라 급수 취약지역과 취수지를 오가며 농업용수와 생활용수를 공급한다. 생활용수가 부족한 지역과 가뭄으로 농작물 피해가 큰 농촌 지역 등이 주요 지원 대상이다.전날 오후 6시 기준 경남 가뭄 현장에 투입된 소방 물탱크차들은 모두 653회 출동해 4769.3t의 물을 공급했다.농업용수를 저장하는 저수지는 갈수록 말라가고 있다.농업가뭄관리시스템에 따르면 13일 기준 경남 18개 시·군 모두 농업용수 가뭄 단계에 진입했다. 그동안 가뭄 지역이 아니었던 함양군도 이날 관심 단계에 들어섰다.경계 단계였던 의령군과 창녕군이 심각 단계로 상향되면서 가장 높은 가뭄 단계인 심각 단계 시·군은 기존 밀양·거제·함안에서 5곳으로 늘었다.농업용수 가뭄 단계는 30년 평년 대비 저수율에 따라 관심(70% 이하), 주의(60% 이하), 경계(50% 이하), 심각(40% 이하) 등 4단계로 구분된다.현재 밀양·거제·함안·의령·창녕 등 5곳이 ‘심각’ 단계이며 창원·진주·통영·김해·양산·고성·하동·산청·합천 등 9곳은 ‘경계’, 사천·남해·거창 등 3곳은 ‘주의’, 함양은 ‘관심’ 단계다.경남 18개 시·군의 평균 저수율은 32.8%로 평년 70.8%의 46.3% 수준까지 떨어졌다.가뭄으로 인한 농작물 피해도 커지고 있다.도는 12일 기준 벼와 단감·배·사과 등 과수, 콩·깨·고추 등 밭작물을 중심으로 2400㏊의 농경지에서 고사와 잎마름, 열과 등의 피해가 발생한 것으로 파악했다. 하루 전보다 피해 면적이 279㏊ 늘었다.앞서 정부는 경남소방본부 자체 소방력만으로는 장기화하는 가뭄에 따른 급수 지원에 한계가 있다고 보고 지난 11일 오후 8시를 기해 국가소방동원령을 발령했다. 가뭄으로 국가소방동원령이 발령된 것은 지난해 8월 강릉에 이어 이번이 두 번째다.이러한 가운데 기상청이 광복절 연휴인 15~17일 비를 예보해 경남권 가뭄 해갈에 도움이 될지 주목된다. 기상청은 경남 남해안과 동부 내륙에 5~40㎜의 비가 내릴 것으로 전망했다. 다만 지역별 강수량 편차가 클 수 있어 실제 강수량에 따라 가뭄 해소 효과가 달라질 것으로 보인다.