경남 폭염특보 일부 완화…무더위 계속·곳곳 열대야

거창 북부·함양 서북부 폭염주의보 해제

창원·밀양 등 폭염경보는 주의보로 하향

이미지 확대 낮 최고기온이 42.5도를 기록한 지난 2일 경남 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 2026.8.2. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 낮 최고기온이 42.5도를 기록한 지난 2일 경남 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 2026.8.2. 연합뉴스

세줄 요약 경남 일부 지역의 폭염특보를 해제하거나 한 단계 낮췄다. 그러나 도내 전역에는 여전히 특보가 유지되고, 대부분 지역에서 최고 체감온도 33도 안팎의 무더위와 열대야가 이어질 전망이다. 기상청은 소나기 뒤에도 습도가 높아 더위가 계속될 수 있다고 봤다. 경남 일부 폭염특보 해제·완화

도내 전역 특보 유지, 무더위 지속

열대야·소나기 뒤 습한 더위 전망

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경남 일부 지역의 폭염특보가 해제되거나 한 단계 완화됐다.다만 도내 전역에 폭염특보가 유지되는 가운데 당분간 무더위가 이어지고 곳곳에서는 열대야도 나타날 전망이다.기상청은 9일 오후 6시를 기해 경남 거창 북부와 함양 서북부의 폭염주의보를 해제한다고 밝혔다.창원·밀양·창녕·하동 북부·합천 중부·합천 남부에 내려진 폭염경보는 같은 시간 폭염주의보로 한 단계 낮아진다.폭염경보가 내려진 곳은 김해·의령·함안·진주·사천·하동 남부다.폭염주의보는 창원·밀양·창녕·하동 북부·합천 중부·합천 남부를 비롯해 양산·통영·거제·고성·남해·산청·함양 중부·거창 남부·합천 서북부에 발효돼 있다.폭염경보는 일 최고 체감온도가 35도 이상, 폭염주의보는 33도 이상인 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효한다.경남과 부산 대부분 지역에는 열대야주의보도 내려졌다. 거창·함양·합천 서북부·산청 북부·산청 서남부·하동 북부를 제외한 지역에서 열대야가 나타날 것으로 예보됐다.당분간 기온은 평년과 비슷하거나 높을 것으로 전망된다. 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오르면서 무더위가 이어질 것으로 기상청은 내다봤다.9일 늦은 오후까지 경남 서부 내륙에는 곳에 따라 5~40㎜의 소나기가 내리겠으며, 10일 오전까지 부산과 울산, 경남 중·동부 내륙에도 곳에 따라 비가 내릴 전망이다.비나 소나기가 내리는 동안에는 기온이 일시적으로 떨어질 수 있지만, 비가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 기온이 다시 오르면서 무더위가 이어질 것으로 예상된다.기상청은 온열질환 발생 가능성이 높은 만큼 야외 활동과 농작업을 줄이고 충분한 수분을 섭취할 것을 당부했다. 영유아와 노약자, 만성질환자는 야외 활동 시간을 줄이고 건강 상태를 살펴야 한다고 덧붙였다.야외 작업장에서는 시원한 물과 휴식 공간을 마련하고, 통기성이 좋은 작업복을 착용하는 등 폭염에 대비해야 한다. 축산농가는 송풍·분무 장치를 가동해 축사 온도를 낮추고, 전력 사용량 증가에 따른 에어컨 실외기 화재와 정전에도 주의해야 한다.