‘한우 이상징후’ AI로 24시간 살핀다…카메라 1대로 100마리 관리

세줄 요약 당진시가 한우 농가 2곳에 AI 기반 이상징후 탐지 시스템을 보급했다. 일반·열화상 카메라가 360도로 움직이며 발정, 분만, 뒤집힘, 열질병 의심을 찾아 휴대전화로 즉시 알린다. 야간 관찰 부담을 줄이고 폐사와 손실을 예방하는 효과가 기대된다. 당진시, 한우 농가 2곳에 AI 이상징후 시스템 보급

일반·열화상 카메라로 24시간 발정·질병 탐지

휴대전화 알림으로 야간 관찰 부담과 손실 감소

이미지 확대 충남 당진시 한 한우농가에서 농장주가 휴대폰을 통해 한우들의 이상징후를 확인하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 당진시 한 한우농가에서 농장주가 휴대폰을 통해 한우들의 이상징후를 확인하고 있다. 시 제공

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충남 당진시(시장 김기재)는 한우 농가 2곳에 인공지능(AI) 기반 가축 이상징후 탐지 시스템을 보급했다고 7일 밝혔다.보급된 시스템은 축사에 설치된 일반 카메라와 열화상 카메라 AI 탐지 시스템 등으로 구성됐다.카메라는 360도로 회전하며 소의 움직임과 체온 변화를 살핀다. AI는 영상을 분석해 한우의 발정과 분만 징후, 뒤집힘, 열질병 의심 상황을 가려낸다.이상징후가 확인되면 농장주 휴대전화로 즉시 알림이 전송된다. 카메라 1대로 100두까지 관찰할 수 있다.한우농가는 발정과 분만, 질병 대응을 위해 밤늦게까지 축사를 살펴야 하는 어려움이 있다.한우의 발정은 주로 오후 7시 이후에 나타나 눈으로 확인하기 어렵기 때문이다. 하지만 시스템은 불이 꺼진 야간에도 탐지할 수 있다.한우의 뒤집힘 사고나 송아지 열질병도 카메라와 AI로 초기 발견할 수 있어 폐사로 인한 손실을 줄일 수 있다.연구 결과에 따르면 육안 관찰 시 75% 수준이던 발정 탐지율은 시스템 적용 시 95%까지, 질병 탐지율은 20%에서 80%까지 높아졌다.뒤집힘 탐지율은 30%에서 92%까지로 상승했다. 관리 인력도 2명에서 1명으로 줄어 노동력 절감 효과가 기대된다.당진시 관계자는 “이번 시범사업을 통해 인공지능 기술의 현장 적용 가능성을 확인하고, 농가의 노동 부담과 가축 피해를 줄일 수 있도록 기술 지도를 강화하겠다”고 말했다.시스템 보급은 한우농가의 관찰 부담을 덜고 가축 사고 예방을 위해 농촌진흥청 국립축산과학원과 충남도 농업기술원과의 연계로 진행됐다.