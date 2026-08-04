아산시, 일본 하코네정과 온천관광 교류 ‘본격화’

세줄 요약 아산시가 일본 가나가와현 하코네정과 온천관광 협력을 강화했다. 오세현 시장이 이끄는 대표단은 공식 초청으로 방문해 정장과 환담하고, 관광교류 확대와 공동 콘텐츠 발굴, 문화·체육 분야 협력 방안을 논의했다. 양 도시는 2023년부터 상호 방문과 정책 교류를 이어왔다. 아산시, 하코네정 공식 초청 방문

온천관광 협력 강화와 교류 확대 논의

공동 콘텐츠·문화체육 교류 추진

이미지 확대 오세현 충남 아산시장(왼쪽)이 일본 가나가와현 가츠마타 히로유키 하코네정장에게서 시를 대표해 기념품을 받고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 오세현 충남 아산시장(왼쪽)이 일본 가나가와현 가츠마타 히로유키 하코네정장에게서 시를 대표해 기념품을 받고 있다. 시 제공

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충남 아산시가 온천으로 유명한 일본 가나가와현 하코네정과 온천 관광 협력 강화에 나섰다.시에 따르면 오세현 시장을 단장으로 한 시 대표단이 일본 가나가와현 하코네정의 공식 초청을 받아 방문을 진행했다.하코네정은 유서 깊은 온천 명소다. 400여 곳 이상의 료칸과 온천 호텔이 있어 다양한 숙박과 노천탕 체험이 가능하다.한일 양국의 온천도시를 대표하는 양 도시는 2023년 아산시 대표단의 일본 온천마을 방문을 시작으로 지속적인 상호 방문과 정책 교류를 이어왔다.이번 방문은 지난해 가츠마타 히로유키 하코네정장이 아산시를 방문해 체결한 온천관광 정책교류 협약의 일환이다.오 시장 등 시 대표단은 가츠마타 정장과 환담을 갖고 양 도시 간 관광교류 확대와 협력 방안을 논의했다.대표단은 아시노호수 선상교류회에 참석해 하코네 관광협회와 지역 기관·단체 관계자 등 100여 명과 교류하며 온천관광 정책과 지역 관광 활성화 방안에 대한 의견을 나눴다.시는 하코네정과 온천을 매개로 한 공동 관광 콘텐츠 발굴과 문화·체육 분야 교류도 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.오 시장은 “온천을 중심으로 한 국제교류와 우수사례 습득을 통해 아산이 치유·체류형 온천도시로 도약하도록 노력하겠다”고 말했다.