박수현 “금강수목원 매각 절대 불가”

세줄 요약 박수현 충남도지사가 금강수목원 민간 매각을 중단하고 재개장하겠다고 밝혔다. 충남의 자산이자 미래에 물려줄 유산이라며 세종시와 운영비 지원 방안을 협의 중이라고 설명했다. 청양 산림자원연구소와 첨단산업 TF도 속도감 있게 추진하겠다고 했다. 금강수목원 민간 매각 중단 및 재개장 방침

충남 자산·후세 유산 강조, 세종시와 지원 협의

202조 첨단산업 투자 TF 구성, 빛의 속도 지원

이미지 확대 박수현 충남도지사가 29일 기자간담회에서 현안 추진 상황 등을 설명하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남도지사가 29일 기자간담회에서 현안 추진 상황 등을 설명하고 있다. 도 제공

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박수현 충남도지사가 29일 민간 매각을 진행하던 금강수목원의 매각을 중지하고 재개장하겠다는 의사를 분명히 했다.박 지사는 이날 현안사항 기자간담회에서 “충남의 자산이자 중부권 최대 수목원을 재정이 어렵다는 이유로 민간에 매각하는 것은 후세의 재산을 잘못 쓰는 일과 같다고 생각한다”고 밝혔다.이어 “충남의 소중한 자산답게, 미래에 물려줄 유산답게 우리가 잘 가꿔야 한다”며 “세종시와 함께 운영비 등을 지원할 수 있는 방안을 협의 중”이라고 설명했다.금강수목원은 충남도 소유지만 2012년 세종시 출범 과정에서 부지가 세종시 행정구역에 편입됐다.소유권은 충남도가, 개발 인허가권은 세종시가 갖는 구조가 됐다.도는 매각을 추진하기 위해 지난해 6월 30일 수목원과 자연휴양림 등의 운영을 중단했고 네 차례의 입찰에서는 낙찰자가 나오지 않았다.박 지사는 청양에 조성 추진 중인 도 산림자원연구소에 대해서는 “분명하게 진행하겠다는 말씀 다시 한번 드린다”고 했다.이날 박 지사는 삼성전자 등 202조 원 규모 첨단산업 투자에 대해서도 ‘빛의 속도’로 지원을 강조했다.그는 도내 인공지능(AI)·반도체·디스플레이·이차전지 등 첨단산업 투자 지원 관련해 “행정부지사를 단장으로 하는 전담(TF)팀 명칭에 ‘빛의 속도’를 넣자고 제안했고, 방향도 제시했다”고 설명했다.그러면서 “조만간 TF의 활동 방향 발표가 있을 예정인데, 전력·수력·인력(3력혁신) 등을 어떻게 확충할 것인지 등 종합 로드맵을 제시할 것”이라고 말했다.