서산갯벌 ‘세계유산’ 등재…국가해양생태공원 탄력

세줄 요약 충남 서산갯벌이 유네스코 세계유산 확대 등재안 의결로 세계자연유산 반열에 올랐다. 5000만 마리 물새의 주요 먹이터이자 번식지로 가치가 인정됐고, 충남도와 서산시는 국가해양생태공원 조성 사업에도 속도가 붙을 것으로 기대한다. 서산갯벌 유네스코 세계유산 확대 등재

5000만 마리 물새 의존하는 핵심 서식지

국가해양생태공원 조성 사업 탄력 기대

이미지 확대 세계유산 확대 등재된 충남 가로림만 서산갯벌 전경. 서산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 세계유산 확대 등재된 충남 가로림만 서산갯벌 전경. 서산시 제공

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이미지 확대 박수현 충남도지사가 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 서산갯벌의 세계유산 확대 등재 발표 후 축하를 받고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남도지사가 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 서산갯벌의 세계유산 확대 등재 발표 후 축하를 받고 있다. 도 제공

이미지 확대 25일 부산 벡스코에서 서산 갯벌 세계자연유산 등재 기념하는 이완섭(왼쪽에서 네번째) 서산시장 등 시 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 서산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 25일 부산 벡스코에서 서산 갯벌 세계자연유산 등재 기념하는 이완섭(왼쪽에서 네번째) 서산시장 등 시 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 서산시 제공

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천혜의 해양 생태 보고인 충남 가로림만 서산갯벌이 세계유산 반열에 올라섰다.충남도와 서산시는 ‘인류가 함께 보전해야 할 세계 유산’이라며 환영의 뜻을 내비치며 국제 인지도 증대 등에 따른 국가해양생태공원 사업도 탄력을 받을 것으로 기대한다.26일 충남도와 서산시에 따르면 전날 부산서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 가로림만 서산갯벌이 전남광주 고흥·무안·여수 갯벌의 세계유산 확대 등재를 의결·선포했다.이를 통해 ‘한국의 갯벌’ 세계자연유산은 2021년 서천, 고창, 신안, 보성-순천 갯벌(서남해안 일대 1284.11㎢)의 최초 등재에 이어 2단계로 확대됐다.세계유산 등재 당시 제44차 세계유산위원회는 자문 기구인 세계자연보전연맹(IUCN) 평가를 토대로 2단계 확대·등재 등을 권고사항으로 제시했다.세계유산위원회 권고에 따라 도와 시는 지난해 64.67㎢ 규모 가로림만 서산갯벌을 전남 여수·고흥·무안과 함께 한국의 갯벌 2단계로 등재를 신청했다.서산갯벌은 생물 다양성과 이동성 조류종 먹이 공급 및 중간 기착지로서의 ‘탁월한 보편적 가치(OUV)’를 인정받으며 세계유산으로 이름을 올렸다.IUCN은 서산갯벌 등이 세계 최대 규모이자 가장 생산적인 갯벌 생태계 중 하나로, 국제적으로 중요한 동아시아-대양주 철새이동경로(EAAF) 중심부에서 다양한 이동성 물새에게 중요한 먹이터와 번식지를 제공하고 있다고 평가했다.EAAF를 따라 서식지와 월동지를 오가는 5000만 마리의 물새 가운데 상당수가 서산갯벌을 비롯한 서해안 연안 습지에 의존한다는 것이 IUCN의 설명이다.서산갯벌에는 한국의 갯벌에 서식하는 216종의 조류 중 도요물떼새류 32종과 기타 물새류 59종 등 총 174종의 조류가 서식하고 있다.14종은 멸종위기 조류다. 1급 멸종위기 야생생물이자 IUCN 멸종취약종(VU)인 노랑부리백로는 전 세계 개체군의 5% 이상이 서식하는 세계 최대 서식지다.서산갯벌은 이와 함께 저어새와 알락꼬리마도요, 노랑발도요를 포함해 여러 조류 종의 전 세계 개체군 1%가 서식 중이다.서산갯벌을 비롯한 가로림만에는 흰발농게와 대추귀고둥 등 법정 보호종을 비롯해 600여 종의 갯벌 생물이 서식하고 있다. 멸종위기 야생생물이자 천연기념물인 점박이물범의 국내 유일 내륙 서식지로도 유명하다.도와 시는 서산갯벌의 세계유산 등재에 따라 가로림만 국가해양생태공원 조성 사업 추진에도 탄력이 붙을 것으로 전망하고 있다.국가해양생태공원 조성 사업은 2032년까지 1500억 원을 투입, 점박이물범(동물)과 감태(식물), 자갈톱(지형) 등의 해양 자원을 특화해 가로림만을 자연과 인간, 바다와 생명이 어우러진 명품 생태 공간으로 탈바꿈시킨다는 계획이다.세계유산위원회에 참석한 박수현 지사는 “가로림만이 충남과 대한민국의 소중한 자연유산을 넘어 이제는 인류가 함께 보전해야 할 세계의 유산이 됐다”며 세계유산 등재를 환영했다.이완섭 서산시장은 “가로림만의 해양생태학적 가치를 온전히 보존해 세계인이 찾는 명소로 성장할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”라고 강조했다.서산갯벌을 포함한 서산·태안 가로림만은 세계 5대 갯벌인 서남해안 갯벌에 속하는 국내 최초·최대 해양생물 보호 구역으로 147.05㎢ 면적에 해안선 길이 162㎞, 갯벌 면적은 80㎢에 달한다. 해역에는 4개 유인도서와 48개 무인도서가 있다.