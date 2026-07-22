“아토피 치유마을을 아시나요” 금산군 치유주택 입주자 모집

세줄 요약 금산군이 청정 환경을 바탕으로 아토피·천식 환아 증상 개선을 돕는 치유주택 11채의 신규 입주자를 모집한다. 군북면에 올해 준공된 25평형 주택으로, 보증금 500만 원과 월 임대료 35만 원 조건이다. 계약은 2년 단위이며 중학교 졸업 때까지 연장할 수 있다. 아토피·천식 환아용 치유주택 11채 모집

군북면 조성, 청정환경·온습도 관리 설계

보증금 500만 원, 월 35만 원 임대 조건

이미지 확대 충남 금산군 아토피자연치유마을 치유주택. 금산군 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 금산군 아토피자연치유마을 치유주택. 금산군 제공

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충남 금산군은 청정 환경을 바탕으로 아토피·천식 환아 증상 개선을 돕기 위해 건립된 아토피자연치유마을 신규 치유주택(25평형) 11채 입주자를 모집한다고 22일 밝혔다.군북면 일원에 조성된 치유주택은 지상 2층(연면적 82.88㎡, 누다락 별도) 규모로 올해 준공됐다. 아토피 유발 물질을 최소화하고 적정 온·습도를 유지하도록 설계됐다.치유주택 인근에는 아토피 증상 완화와 식품 알레르기를 예방하는 1 대 1 맞춤형 급식과 교육을 운영하는 상곡초등학교가 있다.입주 자격은 아토피 또는 천식 진단을 받은 중학생 이하의 자녀를 둔 가구다. 보호자와 환아는 주소지로 주민등록을 이전해야 하며 임대 조건은 각 주택당 보증금 500만 원에 월 임대료 35만 원이다.계약 기간은 2년 단위로 체결되며 환아가 관내 아토피·천식 안심학교로 지정된 중학교를 졸업할 때까지 연장이 가능하다.