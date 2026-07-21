동천안농협, 기후변화 대응 ‘애플수박·애플망고’ 전문 교육

세줄 요약 동천안농협이 기후변화에 대응해 애플수박·애플망고 등 아열대 작물 전문 교육 인프라를 확대했다. 농식품부 주관 현장실습교육에서 첨단기술 공동실습장 아열대 품목 추가 지정서를 받았고, 한국온실작물연구소와 MOU를 체결해 스마트팜 재배 기술과 강사 교류, 특강 지원을 추진했다. 아열대 품목 추가 지정, 교육 거점 강화

한국온실작물연구소와 스마트팜 협약 체결

기후변화 대응한 미래 농업 교육 확대

이미지 확대 조덕현 동천안농협 조합장(가운데)이 첨단기술 공동실습장 아열대 품목(애플수박·애플망고) 추가 지정서를 받고 있다. 동천안농협 제공 닫기 이미지 확대 보기 조덕현 동천안농협 조합장(가운데)이 첨단기술 공동실습장 아열대 품목(애플수박·애플망고) 추가 지정서를 받고 있다. 동천안농협 제공

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충남 동천안농업협동조합(조합장 조덕현)이 기후변화에 대응해 고부가가치 작물로 각광받는 애플수박과 애플망고 등 아열대 작물 전문 교육 인프라를 확대 구축한다.21일 동천안농협에 따르면 농림축산식품부가 주최하고 농림수산식품교육문화정보원이 주관한 ‘2026년 현장실습교육(WPL)·첨단기술 공동실습장 지정서 수여식’에서 첨단기술 공동실습장 아열대 품목(애플수박·애플망고) 추가 지정서를 받았다.첨단기술 공동실습장 아열대 품목 추가 지정은 동천안농협이 국내 미래 첨단 농업을 선도하는 현장 교육 중심지로 자리매김했다는 평가를 받는다.동천안농협은 첨단기술 공동실습장 아열대작물 교육사업의 성공적인 추진과 농업인의 지속 가능한 발전을 위하여 (사)한국온실작물연구소와 업무제휴 협약(MOU)도 체결했다.양 기관은 이번 협약에 따라 △아열대작물·스마트팜 재배 관련 기술 강의 내용 상호 교류 △전문 강사 인력 상호 교류 △특강 지원 등을 추진할 계획이다.조덕현 동천안농협 조합장은 “한국온실작물연구소와 협업을 강화해 농업인들에게 실질적인 도움이 되는 스마트팜 및 아열대작물 재배 기술을 적극 보급하고, 농가 소득 증대에 최선을 다하겠다”고 말했다.