사회 환경 [포토] ‘탈진한’ 붉은박쥐…제주 만장굴 서식 멸종위기종 입력 2026-07-16 16:10 수정 2026-07-16 16:10 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/enviroment/2026/07/16/20260716500178 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 제주 만장굴에 서식하는 멸종위기 야생생물인 ‘붉은박쥐’(일명 황금박쥐) 1마리가 탈진한 채 지난 15일 구조됐다.사진은 구조 직후 모습. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 구조된 동물의 멸종위기 등급은? 멸종위기 야생생물 일반 보호동물