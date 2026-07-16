온양 상수원보호구역 36년 만에 ‘해제’ 착수

세줄 요약 아산시가 1990년 지정된 온양 상수원보호구역 해제를 위해 행정절차에 착수했다. 장존동 일원 55만2358㎡를 16일부터 14일간 주민 공람하고, 공업용수 전환과 시설 구축을 마친 뒤 규칙상 지정 불필요 의견을 회신받았다. 36년 유지 온양 상수원보호구역 해제 착수

장존동 55만2358㎡ 주민 공람 14일간 진행

공업용수 전환 완료, 지정 불필요 의견 회신

이미지 확대 36년만에 상수원보호구역 해제 절차가 시작된 충남 아산시 장존동 일원. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 36년만에 상수원보호구역 해제 절차가 시작된 충남 아산시 장존동 일원. 시 제공

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충남 아산시가 1990년 지정 이후 36년간 유지된 온양 상수원보호구역 해제를 위한 행정절차에 착수했다.시에 따르면 16일부터 29일까지 장존동 일원 상수원보호구역(55만2358㎡)에 대한 주민 공람을 진행한다.시는 상수원보호구역 해제를 위해 그동안 온양천 취수원의 생활용수를 공업용수로 전환하는 사업을 추진해 왔다. 지난해 12월 공업용수 공급시설 준공에 이어 올해 4월 전기 시설도 구축을 완료했다.두 차례 사전 협의를 거친 금강유역환경청은 공업용수만 공급하는 취수시설이 설치된 만큼 ‘상수원관리규칙’에 따라 상수원보호구역을 지정하지 않아도 된다는 최종 검토 의견을 회신했다.시는 장기간 재산권 행사에 제약을 받아온 주민들의 숙원 해결과 함께 장존동·좌부동 일원의 개발 여건이 크게 개선될 것으로 기대한다.시 관계자는 “36년간 재산권 행사에 제약을 받아온 주민들의 숙원이 해결되는 중요한 전환점이 될 것으로 기대한다”며 “이번 공람을 거쳐 의견을 검토한 뒤 후속 행정절차를 진행할 계획“이라고 말했다.