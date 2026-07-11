가로림만 서산갯벌, 세계자연유산 등재 ‘기대감’

세줄 요약 서산 어촌계와 시가 가로림만 서산갯벌의 세계자연유산 등재를 한목소리로 기원했다. 점박이물범과 흰발농게 등이 사는 생태 가치가 높아 유네스코 심사 결과에 관심이 쏠리고 있다. 서산 어촌계, 가로림만 등재 기원

유네스코 심사 앞두고 기대감 확산

해양생태도시 도약 발판 주목

이미지 확대 이완섭 서산시장과 어촌계장들이 가로림만 서산갯벌의 세계자연유산 등재를 기원하는 퍼포먼스를 하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 이완섭 서산시장과 어촌계장들이 가로림만 서산갯벌의 세계자연유산 등재를 기원하는 퍼포먼스를 하고 있다. 시 제공

이미지 확대 국내 제1호 국가해양생태공원으로 지정 고시된 서산·태안 가로림만의 갯벌. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 국내 제1호 국가해양생태공원으로 지정 고시된 서산·태안 가로림만의 갯벌. 서울신문DB

2016년 최초의 해양생물보호구역, 2025년에는 제1호 국가해양생태공원으로 지정됐다.

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“충남 서산이 세계가 주목하는 해양 생태도시로 성장하는 출발점이 될 것으로 기대합니다.”충남 서산시 어촌계가 가로림만 서산갯벌 세계자연유산 등재를 한목소리로 기원하고 있다.11일 시에 따르면 어촌계장협의회(회장 이상주)는 전날 이완섭 서산시장과 어촌계장 등 30여 명이 참석한 가운데 애로사항 청취 등을 위한 간담회를 진행했다.이날 참석자들은 25일 부산에서 예정된 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최를 앞두고 가로림만 서산갯벌의 세계자연유산 등재를 한목소리로 기원했다.가로림만은 점박이물범·흰발농게·거머리말 등 다양한 해양 보호 생물과 천연기념물, 멸종위기종이 서식하는 국내 최고 해양생태계 부양 능력을 보유한 갯벌이다.유네스코 세계유산위원회는 2021년 서천, 고창, 신안, 보성~순천 갯벌을 ‘한국의 갯벌’ 세계자연유산으로 등재하면서, 가로림만을 비롯한 서북부 갯벌에 대한 세계자연유산 확대 등재를 권고했다.시는 2024년 9월 유네스코 세계유산위원회에 가로림만 서산 갯벌을 등재 신청했으며, 국제자연보전연맹(IUCN)은 지난해 9월 가로림만 서산 갯벌을 방문해 실사했다.이완섭 서산시장은 “가로림만 서산갯벌의 세계자연유산 등재는 서산이 글로벌 해양생태관광도시로 거듭나는 첫걸음이 될 것”이라고 말했다.