세계 노랑부리백로 2%·저어새 5%, 서천 노루섬에

세줄 요약 충남 서천 노루섬과 인근 갯벌에서 국제적 멸종위기 조류의 번식 실태가 확인됐다. 노랑부리백로는 114개체로 2020년보다 5배 늘었고, 세계 개체수의 약 2%가 이곳에서 번식한다. 저어새도 480여 개체로 급증해 세계의 약 5%를 차지했다. 노루섬, 희귀 조류 번식지로 부상

노랑부리백로 114개체, 5배 증가

저어새 480여 개체, 세계 5% 수준

이미지 확대 역동적인 노루섬의 저어새 모습. 서천군지속가능발전협의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 역동적인 노루섬의 저어새 모습. 서천군지속가능발전협의회 제공

이미지 확대 노루섬에서 번식하고 있는 노랑부리백로 유조(어린새)와 저어새 유조들. 서천군지속발전협의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 노루섬에서 번식하고 있는 노랑부리백로 유조(어린새)와 저어새 유조들. 서천군지속발전협의회 제공

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충남 서천군 앞바다의 작은 무인도 ‘노루섬’이 지구상에서 가장 희귀한 새들의 번식지로 부상하고 있다.6일 서천군지속가능발전협의회에 따르면 지난 2일 환경부 특정도서인 마서면 노루섬과 유부도 인근 검은여 일대에서 ‘국제적 멸종위기종 보호를 위한 2차 조류 모니터링’을 실시했다.모니터링 결과 노루섬에서 확인된 멸종위기 야생생물 Ⅰ급이자 천연기념물 제361호인 노랑부리백로가 총 114개체로 집계됐다. 이는 2020년 첫 조사(23개체) 당시와 비교해 5배 가까이 증가한 수치다.노랑부리백로는 전 세계적으로 4000~6000마리만 생존해 있는 극위험 위기종이다.노루섬에 지구상에 남은 노랑부리백로 전체 개체수의 약 2%가 번식하고 있는 셈이다.함께 조사된 저어새(천연기념물 제205-1호)도 480여 개체가 확인돼 2020년(84개체) 대비 5배 이상 급증했다.이같은 개체수는 세계 저어새 개체수의 약 5%에 달한다.이번 조사에서는 지난 2020년 노루섬에서 태어나 가락지를 달고 떠난 후 올해 성조가 되어 고향으로 다시 돌아온 저어새(가락지 번호 ‘Y89’)도 확인됐다.서천지속협은 인근 검은여 일대에서도 저어새 42개체, 천연기념물 검은머리물떼새 25개체가 관찰돼 일대 연안 전체가 국제적 멸종위기 조류의 핵심 거점임이 입증됐다고 설명했다.충남연구원 정옥식 박사는 “새들이 둥지를 틀고 새끼를 키우는 보금자리는 노루섬이지만, 어린 새들을 키워낼 풍부한 먹이를 공급해 주는 주·야간 채식지가 바로 두 갯벌이기 때문”이라고 설명했다.서천지속협 홍성민 사무국장은 “그동안 저어새에 비해 상대적으로 관심이 적었던 노랑부리백로와 그 서식환경 보호를 위해 관계당국의 실효성 있는 보전 대책 수립이 시급하다”고 말했다.서천군 마서면 남천리에 위치한 무인도서 노루섬은 높이 약 20m, 길이 약 90m, 면적 3161㎡로 대부분 암석으로 구성됐으며 가장 가까운 육지와 5.5㎞ 떨어져 있다.