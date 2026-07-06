세계 노랑부리백로 2%·저어새 5%, 서천 노루섬에

세줄 요약
- 노루섬, 희귀 조류 번식지로 부상
- 노랑부리백로 114개체, 5배 증가
- 저어새 480여 개체, 세계 5% 수준
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역동적인 노루섬의 저어새 모습. 서천군지속가능발전협의회 제공
충남 서천군 앞바다의 작은 무인도 ‘노루섬’이 지구상에서 가장 희귀한 새들의 번식지로 부상하고 있다.
6일 서천군지속가능발전협의회에 따르면 지난 2일 환경부 특정도서인 마서면 노루섬과 유부도 인근 검은여 일대에서 ‘국제적 멸종위기종 보호를 위한 2차 조류 모니터링’을 실시했다.
모니터링 결과 노루섬에서 확인된 멸종위기 야생생물 Ⅰ급이자 천연기념물 제361호인 노랑부리백로가 총 114개체로 집계됐다. 이는 2020년 첫 조사(23개체) 당시와 비교해 5배 가까이 증가한 수치다.
노랑부리백로는 전 세계적으로 4000~6000마리만 생존해 있는 극위험 위기종이다.
노루섬에 지구상에 남은 노랑부리백로 전체 개체수의 약 2%가 번식하고 있는 셈이다.
함께 조사된 저어새(천연기념물 제205-1호)도 480여 개체가 확인돼 2020년(84개체) 대비 5배 이상 급증했다.
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노루섬에서 번식하고 있는 노랑부리백로 유조(어린새)와 저어새 유조들. 서천군지속발전협의회 제공
이같은 개체수는 세계 저어새 개체수의 약 5%에 달한다.
이번 조사에서는 지난 2020년 노루섬에서 태어나 가락지를 달고 떠난 후 올해 성조가 되어 고향으로 다시 돌아온 저어새(가락지 번호 ‘Y89’)도 확인됐다.
서천지속협은 인근 검은여 일대에서도 저어새 42개체, 천연기념물 검은머리물떼새 25개체가 관찰돼 일대 연안 전체가 국제적 멸종위기 조류의 핵심 거점임이 입증됐다고 설명했다.
충남연구원 정옥식 박사는 “새들이 둥지를 틀고 새끼를 키우는 보금자리는 노루섬이지만, 어린 새들을 키워낼 풍부한 먹이를 공급해 주는 주·야간 채식지가 바로 두 갯벌이기 때문”이라고 설명했다.
서천지속협 홍성민 사무국장은 “그동안 저어새에 비해 상대적으로 관심이 적었던 노랑부리백로와 그 서식환경 보호를 위해 관계당국의 실효성 있는 보전 대책 수립이 시급하다”고 말했다.
봉양순 서울시의원, 경춘철교 전망쉼터 ‘경춘마루’ 조성 기여 감사패 수상
봉양순 서울시의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 30일 월계동에서 열린 ‘노원경춘마루 및 경춘선숲길 연장구간 준공식’에서 경춘마루 조성과 사업 추진에 기여한 공로로 노원구청으로부터 감사패를 받았다. 이날 준공식에는 오승록 노원구청장과 국회의원, 시·구의원, 지역 주민 등이 참석했으며 식전 축하공연과 사업 경과보고, 감사패 수여, 경춘선숲길 연장 및 경춘마루 준공 세리머니, 시설 라운딩과 시음 행사 등이 진행됐다. 이번에 준공된 경춘선숲길 연장구간은 월계동 녹천중학교에서 광운대역 보행육교까지 이어지는 약 870m 구간으로, 철도 유휴부지를 산책로로 재탄생시켰다. 이번 준공으로 월계동에서 공릉동을 거쳐 화랑대까지 연결되는 총 6.8km의 경춘선숲길 전체 녹지축이 마침내 하나의 선형으로 완전하게 연결됐다. ‘경춘마루’는 중랑천 경춘철교 위에서 음악분수를 조망하며 휴식을 취할 수 있도록 조성된 전망 쉼터다. 실제 열차 모양을 형상화한 쉼터와 전망 공간이 특징이며, 기존 엘리베이터를 개선하고 계단을 연장해 시민들의 접근성과 이용 편의성을 대폭 높였다. 오는 15일 정식 개관을 앞둔 경춘마루는 향후 월계동과 경춘선숲길을 대표하는 새로운 수변 여가 명소로 자리 잡
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서천군 마서면 남천리에 위치한 무인도서 노루섬은 높이 약 20m, 길이 약 90m, 면적 3161㎡로 대부분 암석으로 구성됐으며 가장 가까운 육지와 5.5㎞ 떨어져 있다.
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