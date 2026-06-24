올해도 낙동강 녹조 경고등…민선 9기 단체장 해법 주목

고수온에 녹조 확산, 식수 안전 우려도 커져

박완수·전재수, 수질 개선 등 전략 관심

이미지 확대 15일 경남 양산 물금읍과 김해 대동면을 잇는 낙동강 물금 지점에서 낙동강 물빛이 녹조로 녹색을 띠고 있는 가운데 시민이 웨이크보드를 즐기고 있다. 앞서 낙동강유역환경청은 지난 8일 낙동강 칠서 지점과 물금·매리 지점에 조류경보 ‘관심’ 단계를 발령했다. 2026.6.15. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 15일 경남 양산 물금읍과 김해 대동면을 잇는 낙동강 물금 지점에서 낙동강 물빛이 녹조로 녹색을 띠고 있는 가운데 시민이 웨이크보드를 즐기고 있다. 앞서 낙동강유역환경청은 지난 8일 낙동강 칠서 지점과 물금·매리 지점에 조류경보 ‘관심’ 단계를 발령했다. 2026.6.15. 뉴스1

세줄 요약 낙동강 칠서·물금·매리 지점에 올해 첫 조류경보 경계 단계가 내려졌다. 고수온 속 녹조가 확산하며 식수 안전 우려도 커졌다. 민선 9기 부산·경남 단체장들은 취수원 개선과 녹조 대응 공약을 내놓고 있다. 낙동강 첫 조류경보 경계 단계 발령

고수온 속 녹조 확산, 식수 안전 우려

민선 9기 단체장 녹조 해법 주목

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낙동강 유역에 올해 첫 조류경보인 ‘경계’ 단계가 발령되면서 녹조 문제가 다시 지역 사회 주요 현안으로 떠오르고 있다. 부산·경남 지방자치단체장들이 민선 9기 출범과 함께 낙동강 수질 개선과 녹조 문제를 어떻게 풀어갈지 주목된다.24일 낙동강유역환경청에 따르면 지난 22일 오후 6시를 기해 낙동강 칠서 지점과 물금·매리 지점에 발령 중이던 조류경보가 ‘관심’ 단계에서 ‘경계’ 단계로 상향됐다. 지난 8일 두 지점에 올해 첫 조류경보 관심 단계가 내려진 지 2주 만이다.조류경보는 녹조 원인인 유해 남조류 세포 수가 2주 연속 ㎖당 1000개 이상이면 ‘관심’, 1만개 이상이면 ‘경계’, 100만개 이상이면 ‘대발생’ 단계가 발령된다. 지난 주말 비가 내렸지만 수온이 25도를 웃돌면서 녹조 확산을 막지 못했다. 녹조는 고수온 환경에서 증식이 활발해지는 특성이 있다.이에 따라 식수 안전 우려도 커지고 있다. 창원시는 지난 18일 낙동강 칠서 지점 취수 원수에서 냄새 유발 물질인 지오스민 농도가 증가했다며 당분간 수돗물을 끓여 마실 것을 권고했다.환경단체들은 보 수문 개방, 4대강 자연성 회복 등을 촉구하는 가운데 민선 9기 단체장들의 녹조 대응책도 주목받고 있다. 연임에 성공한 박완수 경남지사는 선거 과정에서 국가 차원의 녹조대응 종합센터를 창녕에 건립하겠다는 공약을 제시했다. 낙동강 녹조 문제에 체계적으로 대응하고자 창녕 남지읍 일원에 연구동과 실증시설을 갖춘 국가 컨트롤타워를 유치하고 창녕을 수질 환경 관리와 습지 생태 분야 거점으로 육성하겠다는 구상이다. 한편전재수 부산시장 당선인은 물 문제가 부산시민의 생존과 직결됐다고 강조하며 투 트랙 전략을 내놨다. 그는 “보 개방 여부에 대한 찬반보다는 오늘 나오는 수돗물의 완벽한 안전과 내일의 깨끗한 취수원 확보라는 전략 이행에 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.이와 관련해 부산시는 양산시와 함께 수심별(1·5·10m) 선택 취수가 가능한 취수탑 건설 공사를 진행 중이다. 이르면 내년 유해 남조류가 적은 지점에서 수돗물 원수를 취수할 수 있을 전망이다.다만 환경단체들은 지난 선거에서 낙동강 녹조와 재자연화 문제에 대한 구체적인 정책 논의가 충분하지 않았다고 평가하며 낙동강 보 수문 개방, 4대 강 자연성 회복 약속 등 구체적인 방향 제시를 촉구하고 있다.