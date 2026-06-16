“24시간 악취관제센터 운영 등”…아산시, ‘50만 녹색도시’ 조성 본격화

세줄 요약 아산시가 생활환경·힐링·재난안전·탄소중립 4대 분야를 중심으로 녹색도시 정책을 본격 추진한다. 탕정 신도시 맹꽁이 생태공원과 24시간 악취통합관제센터를 운영하고, 신정호 복합 힐링공간과 온양천 정비, 무공해차·신재생에너지 보급도 확대한다. 생활환경·힐링·안전·탄소중립 4대 정책 추진

24시간 악취관제센터와 생태공원 조성 계획

신정호 복합힐링·온양천 정비·무공해차 확대

이미지 확대 하늘에서 본 충남 아산시 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 하늘에서 본 충남 아산시 전경. 서울신문DB

이미지 확대 김선옥 아산시 환경녹지국장이 16일 브리핑을 하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김선옥 아산시 환경녹지국장이 16일 브리핑을 하고 있다. 시 제공

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충남 아산시가 50만 자족도시에 걸맞은 녹색도시 조성에 속도를 낸다.16일 시에 따르면 시민들이 쾌적하고 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 생활환경, 힐링 공간, 재난 안전, 탄소중립 등 4대 분야를 중심으로 환경녹지 정책을 추진한다.시는 건강하고 깨끗한 생활환경 조성을 위해 탕정 신도시에 맹꽁이 생태공원을 조성해 생태환경을 복원하고 시민 휴식 공간을 확충할 계획이다.시민 생활과 직결되는 악취 문제 해결을 위해 24시간 악취통합관제센터도 운영한다.녹색 휴식 공간 확충에는 4월 개통한 신정호정원 달빛누리교를 시작으로 수변 산책로와 야간경관, 키즈가든, 하늘길 조성사업 등을 올해 마무리해 신정호를 가족친화형 복합 힐링 공간으로 완성할 계획이다.기후위기에 대응한 재난 예방 체계도 강화한다. 시는 425억원을 투입해 온양천 지방하천 정비사업을 추진하고, 산사태예방지원본부를 통해 산사태 취약지역 재해복구사업도 조기에 마무리할 계획이다.탄소중립 실현과 에너지 복지 확대에도 속도를 낸다. 시는 탄소중립 녹색성장 기본계획에 따라 전기·수소차 등 무공해자동차 1468대를 보급하고 공공 충전시설을 확충할 예정이다.태양광과 지열 등 신재생에너지 보급사업을 확대하고 도시가스 미공급 지역에는 LPG 소형저장탱크를 보급해 에너지 복지 사각지대를 줄여 나간다.김선옥 아산시 환경녹지국장은 “개발과 보전이 조화를 이루는 지속 가능한 도시 환경을 조성해 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다”고 말했다.