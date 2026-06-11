플로깅하면 30만원 받고, 반려해변 입양하고… 청정바다 사수 나선 제주

道·제주관광공사, 오는 11월까지 10인 이상 단체 대상 지원

지난해 1974명 참여 쓰레기 7t 수거… 단체 최대 30만원 지급

제주개발공사, 지난 5일 삼양해수욕장 반려해변 입양 정화활동

이미지 확대 제주도와 제주관광공사는 오는 11월 30일까지 ‘2026 제주 플로깅 참여 활성화 지원사업’을 추진한다. 참여단체에는 1인당 1만원 지원금을 지급한다. 제주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도와 제주관광공사는 오는 11월 30일까지 ‘2026 제주 플로깅 참여 활성화 지원사업’을 추진한다. 참여단체에는 1인당 1만원 지원금을 지급한다. 제주관광공사 제공

이미지 확대 제주개발공사가 지난 5일 삼양해수욕장을 ‘반려해변’ 으로 입양하고 플라스틱 없는 제주 바다 조성에 나섰다. 제주개발공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주개발공사가 지난 5일 삼양해수욕장을 ‘반려해변’ 으로 입양하고 플라스틱 없는 제주 바다 조성에 나섰다. 제주개발공사 제공

세줄 요약 제주도와 제주관광공사가 플로깅 참여 단체에 활동비를 지원하며 탈플라스틱 문화 확산에 나섰다. 제주개발공사는 삼양해수욕장을 반려해변으로 입양해 지속 정화와 캠페인을 이어가며 해양쓰레기 저감과 자원순환 실천을 넓히고 있다. 플로깅 참여 단체에 활동비 지원

삼양해수욕장 반려해변 입양

플라스틱 제로 제주 실현 추진

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제주에서 플로깅(조깅하며 쓰레기를 줍는 환경정화 활동)이 관광과 자원봉사, 환경보호를 결합한 제주형 시민운동으로 진화하고 있다.제주도와 제주관광공사는 오는 11월 30일까지 플로깅 참여 단체에 활동비를 지원한다고 11일 밝혔다. ‘2040 플라스틱 제로 제주’ 실현과 탈플라스틱 문화 확산을 목표로 하는 사업으로, 참가자들은 ‘제주플로깅’ 애플리케이션을 활용해 1시간 이상 환경정화 활동을 하면 식사비와 물품 구입비를 지원받을 수 있다. 지원금은 1인당 최대 1만원, 단체별 최대 30만원이다.한쪽에선 쓰레기를 주우며 걷는 사람들에게 지원금이 지급되고, 다른 한쪽에서는 반려 해변을 ‘입양’해 돌보는 방식으로 제주 바다 지키기에 나섰다.실제로 지난해 지원 사업에는 전국에서 110개 단체, 1974명이 참여해 약 7t의 쓰레기를 수거했다. 관광객이 여행 중 해변을 청소하고, 도민들이 일상 속에서 쓰레기를 줍는 문화가 조금씩 자리를 잡는 모양새다.제주관광공사 관계자는 “플로깅 지원 사업이 환경보호와 자원순환 실천을 생활 속에서 자연스럽게 확산시키는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.도와 공사가 참여 기반을 넓히고 있다면 제주개발공사는 한걸음 더 나아가 해양환경 보전의 현장으로 뛰어들고 있다.제주시 삼양해수욕장을 해양환경공단의 ‘반려해변’으로 입양한 것이다. 반려해변은 반려동물을 돌보듯 특정 해변을 정기적으로 관리하는 제도다. 쓰레기를 한 번 치우고 끝나는 것이 아니라 지속적인 정화 활동과 환경 캠페인, 주민 참여 프로그램을 통해 해양 생태계를 지키는 것이 목적이다.지난 5일 삼양해수욕장에서는 제주삼다수 봉사대와 삼양동 주민자치위원회가 함께 검은 모래사장을 걸으며 플라스틱 조각과 생활폐기물을 수거했다. 관광객들 눈에는 평범한 해변 청소로 보일 수 있지만, 제주가 추진하는 환경 정책의 방향을 보여주는 상징적인 장면이다.특히 제주개발공사는 제주도, 제주자원봉사센터와 함께 전국 지방자치단체 최초로 플로깅 애플리케이션을 개발·운영하는 등 플라스틱 저감과 자원순환 문화 확산에 앞장서 왔다. 지난해에는 해양쓰레기 저감 활동 공로를 인정받아 대통령 기관표창을 수상하기도 했다.환경 전문가들은 해양쓰레기 문제 해결의 핵심은 일회성 수거가 아니라 지속적인 관리 체계를 만드는 데 있다고 강조했다.제주개발공사 관계자는 “민간 주도의 새 환경보호 모델인 반려해변은 단순히 쓰레기를 치우는 활동이 아니라 제주 바다를 미래 세대에게 물려주기 위한 책임의 시작”이라며 “지역 주민들과 함께 플라스틱 없는 제주 바다를 만드는 데 앞장서겠다”고 전했다.