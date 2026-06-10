공주시, ‘친환경 포장 푸드테크 연구지원센터’ 유치 나서

세줄 요약 공주시가 친환경 포장 푸드테크 연구지원센터 유치에 나섰다. EU 환경규제 강화와 원자재 가격 변동으로 친환경 포장 수요가 커진 가운데, 식품기업의 수출 경쟁력과 국제 인증 대응을 지원하는 개방형 실증·인증 인프라를 마련하려는 구상이다. 친환경 포장 푸드테크 센터 유치 추진

EU 규제 강화로 수출 대응 필요성 확대

공주대·이전기관 연계한 유치 강점

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충남 공주시는 미래 신성장 동력인 푸드테크 산업 육성과 국내 식품기업의 글로벌 규제 대응 지원을 위해 ‘친환경 포장 푸드테크 연구지원센터’ 유치에 나선다고 10일 밝혔다.친환경 포장은 식품기업의 수출 경쟁력과 직결되는 핵심 요소로 부상하고 있다. 유럽연합(EU)의 환경규제 강화와 국제유가·나프타(Naphtha) 가격 변동성 확대 등 친환경 포장 전환이 가속화되면서다.공주시가 추진 중인 ‘친환경 포장 푸드테크 연구지원센터’(가칭 K-푸드 ESG 패키징 통합실증센터)는 국내 식품·포장 기업들이 공동으로 활용할 수 있는 개방형 연구지원 인프라다.이곳에서는 친환경 포장재 안전성 검증과 실증, 국제 인증 지원 등 시험·실증·인증 기능을 통합적으로 지원을 목표로 한다.공주시는 연구지원센터 유치에 강점을 갖고 있다. 한국식품안전관리인증원과 한국쌀가공식품협회의 이전이 확정됐으며 공주대의 연구 역량과 지역 기업의 연계가 가능하기 때문이다.최원철 시장은 “친환경 포장은 앞으로 K-Food의 글로벌 수출 경쟁력을 좌우할 핵심 분야”라며 “공주시를 대한민국 푸드테크 및 바이오산업 혁신 성장의 거점으로 육성해 나가겠다”고 말했다.