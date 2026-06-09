‘안면도 지방정원’ 등록…서해안 대표 정원관광 육성

세줄 요약 충남도는 태안 안면도 지방정원을 해안과 산림이 어우러진 대표 해안형 정원으로 공식 등록하고 운영을 시작했다. 2016년부터 262억원을 들여 20만8953㎡에 조성했으며, 소금꽃정원·웃음꽃정원·안개꽃정원 등 주제정원과 535종 식물자원을 갖췄다. 안면도 지방정원 공식 등록 및 운영 개시

해안·산림 결합한 충남 대표 정원 조성

정원관광 거점·국가정원 추진 방침

이미지 확대 충남 태안 안면도 지방정원. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 태안 안면도 지방정원. 충남도 제공

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충남도는 태안의 ‘안면도 지방 정원’을 해안과 산림이 어우러진 충남 대표 해안형 정원으로 공식 등록하고 운영을 시작했다고 9일 밝혔다.안면도 지방정원은 2016년부터 262억원을 투입해 태안군 안면읍 중장리 산14-207번지 일원 20만 8953㎡ 규모로 조성됐다. 이곳은 아름다운 해안 경관과 안면송림 등 지역 고유의 자연 자원을 활용한 공공 정원이다.정원은 △해안형 자연자원을 활용한 소금꽃정원 △어린이와 가족 중심의 웃음꽃정원 △안면송림과 편백림을 활용한 안개꽃(치유)정원 등 특색 있는 주제정원으로 구성했다.공원은 총 535종 34만 6899본의 다양한 식물자원과 녹지 면적 비율을 75%까지 확보해 자연성과 공공성을 동시에 갖춘 정원으로 평가받고 있다.도는 인접한 안면도수목원, 안면도자연휴양림과 연계가 가능한 만큼 정원·휴양·관광이 결합된 서해안권 대표 정원관광 거점으로 조성한다는 방침이다.이용길 도 산림휴양과장은 “안면도 지방정원 등록은 충남 정원정책의 새로운 이정표이자 서해안권 정원관광 시대를 여는 중요한 출발점”이라며 “국가정원 지정까지 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.