공원에 ‘4족 보행로봇’ 등…천안시 AI 안전망 구축

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세줄 요약 천안시가 과기정통부의 2026년 온디바이스 AI 서비스 실증·확산 공모에 선정돼 공공 분야 AI 적용을 본격화했다. 침수 취약 하천과 지하차도에는 통신망이 마비돼도 작동하는 관제 시스템을 넣고, 공원과 산책로에는 사족보행 순찰로봇을 투입해 범죄 예방과 시민 안전을 높인다. 과기정통부 공모 선정, 천안시 AI 실증 추진

침수 취약 하천·지하차도 지능형 관제 도입

공원·산책로 사족보행 순찰로봇 투입

이미지 확대 충남 천안시가 제시한 온디바이스 AI 서비스 실증·확산 사례. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안시가 제시한 온디바이스 AI 서비스 실증·확산 사례. 시 제공

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충남 천안시는 과학기술정보통신부 주관 ‘2026년 온디바이스 AI 서비스 실증·확산’ 공모사업 최종 대상지로 선정됐다고 5일 밝혔다.온디바이스는 별도의 클라우드 서비스나 외부 상호작용 없이 기기 내에서 인공지능 모델을 구동하는 기기를 말한다.이번 사업은 온디바이스 AI 서비스를 공공 분야에 적용해 효과성 검증과 생태계 활성화가 목적이다.천안시는 ㈜노타AI, ㈜미소정보기술, ㈜마음에이아이, 하나네트웍스㈜ 등 AI 서비스 및 디바이스 기업들과 컨소시엄으로 참여했다.실증 과제는 재난 안전 분야 메인 서비스 1종과 피지컬 AI를 주제로 하는 서브 서비스 1종으로 나뉜다.재난 안전은 상습 침수 취약 하천과 지하차도에 AI 지능형 관제 시스템을 도입한다. 폭우로 통신망이 마비되는 극한 조건에서도 장비가 독립적으로 경보를 울리고 차량 진입을 통제한다.서브 서비스는 도심 공원과 하천 산책로 주변에 사족보행 방식의 AI 순찰 로봇을 투입한다. 로봇은 사각지대까지 살피며, 안전 이상 징후를 포착하면 인근 파출소로 즉시 알림을 전송해 범죄를 예방한다.천안시 관계자는 “온디바이스 AI 기술을 도심 곳곳에 성공적으로 안착시켜, 시민이 체감하는 최고 수준의 AI 도시 안전망을 구축하겠다”고 말했다.