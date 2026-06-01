태풍에 허물어진 해녀 삶터… 제주 ‘수렁코지 불턱’ 되살린다

구글에서 서울신문 먼저 보기

자연석·전통 돌쌓기 공법 활용…시멘트 구조물 배제

2018년 이후 해녀문화유산 45곳 정비…올해 46번째 복원

해녀스테이 연계해 문화체험 관광자원으로 활용 예정

이미지 확대 2026년 불턱 복원 및 정비사업 대상지 수렁코지 불턱의 복원 전 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026년 불턱 복원 및 정비사업 대상지 수렁코지 불턱의 복원 전 모습. 제주도 제공

이미지 확대 2025년 불턱 복원 및 정비사업 대상지 법환불턱 복원 후의 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 불턱 복원 및 정비사업 대상지 법환불턱 복원 후의 모습. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 기후변화와 태풍으로 훼손된 제주시 한림읍 금능리 수렁코지 불턱을 복원해 해녀문화유산 보전에 속도를 냈다. 자연석과 전통 돌쌓기 기법으로 원형을 살리고, 7월 공사 후 8월 완공을 목표로 했다. 태풍·침식 훼손 수렁코지 불턱 복원 추진

자연석·전통 돌쌓기로 원형 보존 방침

해녀문화유산 보전과 관광자원화 계획

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주도가 기후변화와 자연재해로 훼손된 제주시 한림읍 금능리 ‘수렁코지 불턱’ 복원에 나선다.해녀들의 삶과 공동체 문화를 품어온 전통 공간을 되살려 제주 해녀문화유산 보전에 속도를 낸다는 구상이다.수렁코지 불턱은 해녀들이 물질을 마친 뒤 몸을 녹이고 휴식을 취하던 공간이다. 해안가 자연지형을 바람막이로 활용한 천연 불턱으로, 제주 해녀들의 생활상과 공동체 문화를 보여주는 대표적인 문화유산으로 평가받는다.제주도는 현재 복원사업 실시설계를 진행 중이며 공유수면 점·사용 허가 등 관련 행정절차를 마치는 대로 공사에 착수할 계획이라고 1일 밝혔다. 제주지방해양수산청과 간이해역이용협의도 추진하게 된다.복원은 원형 보존에 초점을 맞춘다. 과거 일부 불턱 복원에 사용됐던 시멘트 구조물 대신 자연석과 전통 돌쌓기 기법을 활용해 옛 모습을 최대한 살릴 방침이다. 지난해 복원된 서귀포시 법환 불턱과 같은 방식이다.도 관계자는 “7월 초 공사에 들어가면 약 한 달간의 작업을 거쳐 8월쯤 복원이 마무리될 것으로 예상된다”며 “전통 해녀문화 공간의 역사성과 경관을 함께 살리는 방향으로 추진할 계획”이라고 말했다.도는 해안 침식과 태풍 등으로 훼손되는 해녀문화유산을 보전하기 위해 2018년부터 해녀문화유산 정비사업을 추진해 왔다. 현재까지 돌담형 불턱과 해신당 등 45개소를 복원·정비했으며, 이번 수렁코지 불턱 복원이 완료되면 모두 46개소가 새롭게 단장된다. 현재 제주에는 48개의 불턱이 남아 있는 것으로 알려졌다.도는 복원된 수렁코지 불턱을 금능리 해녀스테이 프로그램과 연계해 관광객들이 제주 해녀문화를 직접 체험할 수 있는 지역 특화 관광자원으로 활용할 계획이다.김종수 도 해양수산국장은 “불턱은 제주 해녀들이 거친 바다와 맞서 살아온 삶의 흔적이자 공동체의 역사”라며 “유네스코 인류무형문화유산인 제주해녀문화의 가치를 현장에서 체감할 수 있도록 지역주민과 어촌계와 협력해 복원사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.